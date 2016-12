"NEWARK - Daimler hat in den USA einen Etappensieg im Rechtsstreit über angeblichen Abgas-Schwindel bei Dieselwagen ..."

im Abgas-Skandal - mit einer illegalen Abschalteinrichtung ("defeat device") manipuliert zu haben.

Ein Unternehmenssprecher wollte zu der Gerichtsentscheidung zunächst keinen Kommentar abgeben. Daimler hat die Vorwürfe aber wiederholt als haltlos zurückgewiesen. Bislang hat die US-Umweltbehörde EPA nur VW des Abgasbetrugs bezichtigt. Allerdings leiteten die US-Regulierer im Zuge der Klage gegen Daimler eine Untersuchung ein.





WASHINGTON - Die Produktivität der amerikanischen Wirtschaft ist im dritten Quartal nach einer längeren Durststrecke deutlich gestiegen . dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 06.12.2016. Nach Zahlen des US-Arbeitsministeriums vom Dienstag erhöhte

sie sich in den Monaten Juli bis September um 3,1 Prozent. Vorläufige Zahlen wurden damit bestätigt. Volkswirte weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: HAMBURG - Wegen der vielfältigen politischen Unwägbarkeiten erwartet das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) im nächsten Jahr ein schwächeres Wachstum in Deutschland . Hamburger Institut senkt Wachstumsprognose für 2017. Die Wirtschaft werde um kaum mehr als 1,1 Prozent zulegen, heißt es in der Konjunkturprognose des Instituts, die am Dienstag in Hamburg vorgelegt wurde. Der Brexit, der Regierungswechsel in den USA, das Italien-Referendum und anstehende Wahlen in den EU-Kernländern Frankreich und Deutschland überschatteten die wirtschaftliche Entwicklung. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt werde sich zunächst kaum weiter verbessern, der Anstieg der Verbraucherpreise sich fortsetzen und der Zwei-Prozent-Marke nähern. weiterlesen ...

Jochen Kauper, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe . Volkswagen-Aktie: Wichtiger Widerstand voraus - Aktienanalyse.

Mehr dazu von dpa.de: BERLIN - Die umstrittene Speicherung des Treibhausgases CO2 im Boden wird sich aus Sicht von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks in Deutschland "nicht groß" durchsetzen . Hendricks: CO2-Speicherung im Boden in Deutschland kaum notwendig. "Das hat einen einfachen Grund: Für die Energiewirtschaft brauchen wir kein CCS", sagte die SPD-Politikerin dem Magazin Bizz Energy (Dienstag). Die Carbon Capture and Storage (CSS) genannte Methode ist Bestandteil der Klimaschutz-Pläne vieler Länder, unter anderem der USA. weiterlesen ...

