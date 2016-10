"NEW YORK - Überraschend gute Unternehmensbilanzen haben die Wall Street am Dienstag angetrieben "

stieg um 0,42 Prozent auf 18 161,94 Punkte. Am Vortag hatte der US-Leitindex noch mit moderaten Verlusten geschlossen.

TEUERUNGSRATE ZIEHT KRÄFTIG AN

Der marktbreite S&P-500-Index gewann am Dienstag 0,62 Prozent auf 2139,60 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es dank eines Kurssprungs bei Netflix um 0,91 Prozent auf 4839,72 Punkte hoch.

Derweil hatte die Teuerungsrate in den USA im September im Vergleich zum Vorjahr zwar kräftig auf 1,5 Prozent zugelegt. Allerdings war der Anstieg von Ökonomen so erwartet worden. Die Kerninflation hingegen, die Energie- und Lebensmittelpreise außen vor lässt, war etwas deutlicher als gedacht zurückgegangen.

NETFLIX SCHNELLEN AN NASDAQ-100-SPITZE

Unternehmensseitig zogen die Aktien von Netflix die größte Aufmerksamkeit auf sich. Allein im vergangenen Quartal hatte der Streaming-Dienst mehr als 3,5 Millionen neue Abonnenten gewonnen. Die Papiere schnellten um rund 19 Prozent in die Höhe und sicherten sich damit mit weitem Abstand den ersten Platz im Nasdaq 100.

Erneut stand zudem die Bankenbranche im Blick, denn nun legte auch Goldman Sachs Quartalszahlen vor. Die Bank hatte im dritten Jahresviertel vom wieder steigenden Anleihehandel profitiert und die Analystenschätzungen übertroffen. Die Anteilscheine stiegen um gut 2 Prozent.

An den vorangegangenen Tagen hatten bereits die Wettbewerber JP Morgan , Citigroup und Bank of America mit ihren Geschäftsberichten positiv überrascht. Am Mittwoch folgt dann noch Morgan Stanley .

UnitedHealth KLARER SPITZENREITER IM DOW

Klarer Spitzenreiter im Dow waren die Aktien von UnitedHealth mit einem Plus von knapp 7 Prozent. Der größte US-Krankenversicherer hatte seine Prognose erneut angehoben.

Im Dow richteten sich die Blicke ferner auf Johnson & Johnson (J&J) und IBM . Ein florierendes Arzneimittelgeschäft hatte J&J noch etwas optimistischer für das Gesamtjahr gestimmt. Anleger nahmen die Zahlen aber zum Anlass, bei den in diesem Jahr überdurchschnittlich gut gelaufenen Papieren Kasse zu machen. Zudem befürchten Anleger eine steigende Konkurrenz für das Medikament Remicade gegen Gelenkentzündung. Die Anteilscheine verloren 2,60 Prozent.

IBM ENTTÄUSCHT

Der Computer-Gigant IBM hatte mit erneut rückläufigen Gewinnmargen enttäuscht. Die Papiere büßten am Dow-Ende 2,62 Prozent ein.

Die Papiere von Harley-Davidson schließlich schnellten um rund 9 Prozent in die Höhe. Der Hersteller der Kult-Motorräder hatte für das vierte Quartal Kostensenkungen in Aussicht gestellt.

ANLEIHEN LEGEN ZU

Der Eurokurs notierte zuletzt bei 1,0979 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0993 (Montag: 1,0994) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9097 (0,9096) Euro. Am Markt für US-Staatsanleihen gewannen richtungweisende zehnjährige Papiere in Reaktion auf die Inflationsdaten aus den USA 6/32 Punkte auf 97 26/32 Punkte und rentierten mit 1,743 Prozent.





wallstreet-online.de schreibt dazu weiter: (neu: Kursverlauf und Schlusskurs)





FRANKFURT - Eingedampfte Gewinnerwartungen bei Continental haben den Aktien des Reifenherstellers und Autozulieferers am Dienstag zwischenzeitlich schwer zugesetzt . AKTIE IM FOKUS 2: Gekappte Jahresprognose schickt Continental auf Talfahrt. Zahlreiche Analysten

senkten als Folge der am Montagabend ausgegebenen Gewinnwarnung ihre Kursziele für die Papiere. Das Analysehaus S&P weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: FRANKFURT - Eingedampfte Gewinnerwartungen bei Continental haben den Aktien des Reifenherstellers und Autozulieferers am Dienstag schwer zugesetzt . AKTIE IM FOKUS: Gekappte Jahresprognose schickt Continental auf Talfahrt. Zahlreiche Analysten senkten als Folge der am Montagabend ausgegebenen Gewinnwarnung ihre Kursziele für die Papiere. Das Analysehaus S&P Global strich zudem seine Kaufempfehlung. weiterlesen ...

Nachricht von aktiencheck.de: NEW YORK - Die Wall Street ist nach durchwachsenen Konjunkturdaten mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet . Aktien New York: Indizes geben zu Wochenbeginn leicht nach. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,32 Prozent auf 18 081,13 Punkte. In der abgelaufenen Woche war der Index bereits um rund ein halbes Prozent abgerutscht.



Der marktbreite S&P-500-Index büßte 0,32 Prozent auf 2126,23 Punkte ein. weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt dazu: S&P 500 Wochenchart (mittelfristig):

In der vergangenen Handelswoche gelang es den Bären den S&P

500 kurzzeitig unter den wichtigen Unterstützungsbereich zwischen

2 120 bis 2 135 Punkten zu drücken . Die Bären behalten das Zepter in der Hand. Letztlich fehlte den Bären

jedoch die Kraft, sich mit der Abwärtsbewegung nachhaltig

durchzusetzen. weiterlesen ...

Nachricht von finanztreff.de: MÄRKTE USA/Optimismus an der Wall Street nach Goldman Sachs weiterlesen ...





























Dazu berichtet boerse-online.de: AKTIE IM FOKUS: Gekappte Jahresprognose schickt Continental auf Talfahrt weiterlesen ...

fool.de: Die größten Gewinner im S&P 500 in diesem Jahr weiterlesen ...

Dazu berichtet n-tv.de weiter: US-Berichtssaison im Fokus: Handel startet vorsichtig in die Woche weiterlesen ...

Mitteilung von ariva.de: Sven Weisenhaus, Stockstreet GmbH: Eine Seitwärtskonsolidierung zum Verzweifeln weiterlesen ...

Nachricht von finanztreff.de: MÄRKTE EUROPA/Erholung vor Weichenstellung durch US-Banken weiterlesen ...