"NEW YORK - Überraschend gute Unternehmensbilanzen haben die Wall Street am Dienstag angetrieben "

stieg um 0,42 Prozent auf 18 161,94 Punkte. Am Vortag hatte der US-Leitindex noch mit moderaten Verlusten geschlossen.

Der marktbreite S&P-500-Index gewann am Dienstag 0,62 Prozent auf 2139,60 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es dank eines Kurssprungs bei Netflix um 0,91 Prozent auf 4839,72 Punkte hoch.





Dazu dpa.de weiter: FRANKFURT - Eingedampfte Gewinnerwartungen bei Continental haben den Aktien des Reifenherstellers und Autozulieferers am Dienstag schwer zugesetzt . AKTIE IM FOKUS: Gekappte Jahresprognose schickt Continental auf Talfahrt. Zahlreiche Analysten senkten als Folge der am Montagabend ausgegebenen Gewinnwarnung ihre Kursziele für die Papiere. Das Analysehaus S&P Global strich zudem seine Kaufempfehlung. weiterlesen ...

aktiencheck.de: NEW YORK - Die Wall Street ist nach durchwachsenen Konjunkturdaten mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet . Aktien New York: Indizes geben zu Wochenbeginn leicht nach. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,32 Prozent auf 18 081,13 Punkte. In der abgelaufenen Woche war der Index bereits um rund ein halbes Prozent abgerutscht.



Der marktbreite S&P-500-Index büßte 0,32 Prozent auf 2126,23 Punkte ein. weiterlesen ...

In der vergangenen Handelswoche gelang es den Bären den S&P

500 kurzzeitig unter den wichtigen Unterstützungsbereich zwischen

2 120 bis 2 135 Punkten zu drücken . Die Bären behalten das Zepter in der Hand. Letztlich fehlte den Bären

jedoch die Kraft, sich mit der Abwärtsbewegung nachhaltig

