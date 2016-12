"New York - Nachrichten des designierten US-Präsidenten Donald Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gibt es ..."

Ausgewählte Tweets von Trump im Faktencheck.

- Tweets zu angeblicher Softbank -Großinvestition (6. Dezember):

«Masa (SoftBank) aus Japan hat zugestimmt, 50 Milliarden Dollar in Firmen und 50 000 neue Jobs in den USA zu investieren...»

«Masa sagte, er hätte dies nie getan, wenn wir (Trump) die Wahl nicht gewonnen hätten!»

Wahrheitsgehalt:

Die zugesicherten Mittel stammen laut Softbank-Chef Masayoshi Son («Masa») aus einem bereits im Oktober angekündigten Investmentfonds. Zudem ließ Trump unerwähnt, dass das Geld aus dem Fonds größtenteils nicht von Softbank, sondern von einem saudi-arabischen Staatsfonds aufgebracht werden soll.

- Tweet zu Boeing Air Force One (6. Dezember):

«Boeing baut eine brandneue 747 Air Force One für künftige Präsidenten, aber die Kosten sind außer Kontrolle, mehr als vier Milliarden Dollar. Abbestellen!»

Wahrheitsgehalt:

Laut Boeing gibt es bislang nur einen Anfangsvertrag im Volumen von 170 Millionen Dollar, der die Entwicklung und Planung des Baus der neuen Präsidentenmaschinen vorsieht. Aus welchen Quellen Trumps Preisangabe stammt, ist unklar. Die US-Regierung bezifferte die Gesamtkosten für das Programm im März auf 3,2 Milliarden Dollar. Ob seitdem die Kostenschätzung noch gestiegen ist, ist nicht bekannt.

- Tweets zu Ford (17. November )

«Gerade einen Anruf von meinem Freund Bill Ford erhalten, dem Chairman von Ford, er hat mich informiert, dass er das Lincoln-Werk in Kentucky lassen wird - kein Mexiko»

«Ich habe hart mit Bill Ford gearbeitet, um die Lincoln-Fabrik in Kentucky zu halten. Ich war es dem großartigen Bundesstaat Kentucky schuldig wegen dessen Vertrauens in mich!»

Wahrheitsgehalt:

Trumps Tweets zu Ford sorgten allgemein für Irritation, da der Autobauer nie Pläne angekündigt hatte, das erwähnte Werk nach Mexiko zu verlagern. Das Unternehmen stellte rasch klar, dass es lediglich um die Produktion einer Modellserie gehe. An den Plänen zur Verlagerung anderer Fertigungsreihen nach Mexiko will Ford festhalten.

Mitteilung von dpa.de: NEW YORK - Die wichtigsten Standardwerte-Indizes an der Wall Street haben am Mittwoch neue Bestmarken erobert . DOW-FLASH: Standardwerte-Indizes erobern zögerlich neue Bestmarken. Die Anleger verhielten sich allerdings recht vorsichtig vor den anstehenden Notenbanksitzungen in Europa an diesem Donnerstag und in den USA am kommenden Mittwoch. Der US-Leitindex Dow Jones und der S&P 500 tasteten sich nur sehr zögerlich nach oben. Nachdem zunächst der marktbreite S&P 500 bis auf 2214,74 Punkte gestiegen war, tat es im bald darauf der Dow nach und erreichte bei 19 279,71 ein Rekordhoch. weiterlesen ...

Dazu schreibt aktiencheck.de: New York - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA: Aktienanalyst Vijay Rakesh vom Investmenthaus Mizuho Securities USD empfiehlt die Aktien von Micron Technology Inc . Micron Technology-Aktie: Rückenwind für Aktienkurs! - Aktienanalyse. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu kaufen. weiterlesen ...

dpa.de schreibt weiter: NEW YORK - Die Anleger am US-Aktienmarkt sind nach dem zuletzt starken Lauf der Indizes vorsichtig geworden . New York: Vorsichtiges Hochtasten - S&P 500 auf Rekordhoch. Vor den anstehenden Notenbanksitzungen in Europa und den USA wagten sie sich am Mittwoch bestenfalls zögerlich aus der Deckung. Der S&P 500 erreichte dennoch bei 2214,31 Punkten ein neues Rekordhoch. Das vorherige von Ende November wurde damit allerdings nur um minimale 0,21 Punkte übertroffen. Wichtige Konjunkturdaten standen nicht auf der Agenda und auch auf Seiten der Unternehmen war es relativ ruhig. weiterlesen ...

Dazu dpa.de: NEW YORK - Vor den anstehenden Notenbanksitzungen in Europa und den USA haben sich die Anleger am US-Aktienmarkt nach dem zuletzt starken Lauf am Mittwoch zurückgehalten . Aktien New York: Wenig verändert nach zuletzt starkem Lauf. Zudem stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda und auch auf Seiten der Unternehmen ist es relativ ruhig. weiterlesen ...

Dazu schreibt finanztreff.de: Aktien New York: Wenig verändert nach zuletzt starkem Lauf weiterlesen ...

Dazu schreibt wz-newsline.de: Rätsel um Softbanks 50-Milliarden-Investition in den USA weiterlesen ...

Mitteilung von finanztreff.de: Japanische Softbank will 50 Milliarden Dollar in den USA investieren weiterlesen ...

finanztreff.de schreibt weiter: JP Morgan und BofA mit gutem Handelsgeschäft im Schlussquartal weiterlesen ...

ok-magazin.de berichtet dazu: Madonna plaudert bei Carpool Karaoke über Kuss mit Michael Jackson: Die Queen of Pop sitzt mit James Corden im Auto weiterlesen ...

Mitteilung von finanztreff.de: MÄRKTE USA/Wall Street trotz Italienkrise auf Rekordniveau weiterlesen ...