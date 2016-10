mit 1,3 Prozent Plus erneut zu den Favoriten. Der Konzern profitiert weiter vom Debakel um das Galaxy Note 7 des Wettbewerbers Samsung. Nachdem die Koreaner am Dienstag das Pannen-Smartphone vomgenommen hatten, kürzten sie nun ihre Gewinnprognose für das dritte Quartal deutlich.

Schlechte Nachrichten von Ericsson drückten derweil Cisco-Aktien um 2,2 Prozent an das Dow-Ende und belasteten auch andere Tech-Werte. Die seit geraumer Zeit anhaltende Talfahrt der Schweden hatte sich im dritten Quartal allen Sparanstrengungen zum Trotz weiter beschleunigt. Mit vorläufigen Berechnungen zur Zwischenbilanz schockte der Anbieter von Servern, Sendestationen sowie Netzwerktechnik für Mobilfunk- und Festnetze die Anleger am Mittwoch einmal mehr.





























Nachricht von dpa.de: NEW YORK - Nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch ein leichtes Plus verteidigt . Aktien New York: Dow behauptet nach Fed-Protokoll leichtes Plus. Rund zwei Stunden vor Handelsende legte der Leitindex um 0,14 Prozent auf 18 153,28 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,17 Prozent auf 2140,36 Punkte und der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 legte um 0,09 Prozent auf 4826,10 Punkte zu. weiterlesen ...

Artikel von wallstreet-online.de: Der Goldpreis ist für viele Marktteilnehmer mehr als nur ein Kursverlauf, sicherer Hafen, Indikator über die Wirtschaft oder einfach ein attraktiver Trading-Markt . Trade des Tages: Gold - und es glänzt doch!. Gerade in den letzten Wochen zeigte sich der Markt spannend, wenngleich oft auch ohne schöne Einstiegsmöglichkeiten. Das hat sich nun geändert und so bietet sich ein neuer Trade an.



wallstreet-online.de weiter: NEW YORK - Der erneute Sieg von Hillary Clinton im zweiten TV-Duell des Präsidentschaftswahlkampfs sowie stark steigende Ölpreise haben der Wall Street einen ordentlichen Wochenstart

