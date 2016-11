"NEW YORK - Nach der jüngsten Rekordjagd haben es die Anleger an der Wall Street am Montag zunächst etwas ruhiger ..."

Hinter den US-Aktienmärkten liegen drei Wochen, in denen es nach der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten fast nur eine Richtung gab, und zwar nach oben. Marktexperten sehen die Blicke nun wieder verstärkt nach Europa gehen, wo in wenigen Tagen das Verfassungsreferendum in Italien ansteht. Außerdem stehen im Wochenverlauf zahlreiche wichtige Daten zur Wirtschaftslage auf der Agenda, die bedeutend sein könnten für die in rund zwei Wochen anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Eine Zinsanhebung im Dezember gilt am Markt bereits als sicher.

Weil es bei Einzelwerten kaum kursbewegende Nachrichten gab, waren es zunächst vor allem Analystenkommentare, die am Markt für etwas Aufsehen sorgten. Weil die Experten von Merrill Lynch die Aktien der beiden Unternehmen aus ihrer "US-1-Liste" für die bestenden US-Investmentideen strichen, ging es für Eli Lilly und Qualcomm um jeweils fast 2 Prozent nach unten. Die Aktien waren damit die Schlusslichter im S&P 500 Index.

2 Prozent höher notierten dort allerdings ConocoPhillips , nachdem Goldman Sachs die Öltitel nunmehr zum Kauf empfiehlt und sie zugleich auf seine "Conviction Buy"-Liste aufgenommen hat. Analyst Neil Mehta sieht bei den Aktien einen vielversprechenden Einstiegszeitpunkt gekommen. Er begründete dies mit einer im bisherigen Jahresverlauf vergleichsweise schwachen Kursentwicklung.





S&P 500 Wochenchart (mittelfristig):

In der vergangenen Woche erreichte der S&P 500 mit einem

Wochenschlusskurs bei 2 213 Punkten ein neues Allzeithoch. S&P 500 erreicht neues Allzeithoch und setzt so seinen langfristigen Aufwärtstrend fort. Damit

befinden sich der marktbreitere Russel2000, der Dow Jones und nun

auch der Leitindex S&P 500 im Gleichschritt, innerhalb eines

intakten Aufwärtstrends.

Trotz des ungleichen Wachstums bieten Aktien- und Rentenmärkte auch

im Jahr 2017 attraktive Chancen für Anleger – davon sind die

Investmentexperten von T. Rowe Price überzeugt. Während die

Stimmung an den globalen Aktienmärkten angesichts des

fortgeschrittenen Bullenmarkts zunehmend geteilt ist, dürften in den

USA die Gewinne beim S&P 500 in den kommenden beiden Jahren

wieder anziehen.

S&P 500 erreicht neues Allzeithoch und setzt so seinen langfristigen Aufwärtstrend fort







S&P 500 Wochenchart (mittelfristig): In der vergangenen Woche erreichte der S&P 500 mit einem Wochenschlusskurs bei 2 213 Punkten ein neues Allzeithoch. Damit befinden sich der marktbreitere Russel2000, der Dow Jones und nun auch der Leitindex S&P 500 im Gleichschritt, innerhalb eines intakten Aufwärtstrends.

