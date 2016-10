"NEW YORK - Enttäuscht aufgenommene Ausblicke einiger großer Unternehmen haben die Wall Street am Dienstag moderat ..."

positiv heraus. Der KonsumgĂŒterriese war mit einem unerwartet hohenin das neue GeschĂ€ftsjahr gestartet. Die Papiere gewannen als klarer Spitzenreiter im Dow 3,41 Prozent.

Die Aktien von United Technologies (UTC) stiegen um 1,85 Prozent, nachdem dem Mischkonzern im Sommer dank einer Steuergutschrift eine ĂŒberraschende Gewinnsteigerung gelungen war. FĂŒr das laufende Jahr legte Konzernchef Gregory Hayes die Latte etwas höher.

3M SENKT ERNEUT JAHRESZIELE

Beim Pharmakonzern Merck & Co. hatten steigende Verkaufszahlen wichtiger Medikamente weiter fĂŒr höhere Gewinne gesorgt. Mercks Verkaufsschlager allerdings, das Diabetes-Mittel Januvia, hatte im dritten Quartal einen leichten UmsatzrĂŒckgang verzeichnet. Merck-Titel rĂŒckten dennoch um knapp 2 Prozent vor.

Schlechte Nachrichten kamen hingegen von 3M : Ein schwaches Elektronik-GeschÀft und der starke Dollar bremsen den Mischkonzern immer stÀrker. Das Unternehmen senkte erneut seine Jahresprognosen. Die Anteilscheine gaben um knapp 3 Prozent nach.

GM-ANLEGERN REICHEN STARKE QUARTALSZAHLEN NICHT

Außerhalb des Leitindex verloren die Papiere von General Motors mehr als 4 Prozent und waren damit Schlusslicht im S&P-500-Index. Gute GeschĂ€fte im Heimatmarkt und in China hatten dem Opel-Mutterkonzern zwar einen unerwartet hohen Gewinnsprung und Rekorderlöse eingebracht. FĂŒr Anleger war dies aber offenbar nicht gut genug.

Der Mobilfunker Sprint steckt weiter in den roten Zahlen fest. Im zweiten GeschÀftsquartal von Juli bis Ende September hatte der Rivale der Telekom-Tochter T-Mobile US einen Verlust von 142 Millionen US-Dollar eingefahren. Die Titel sackten um gut 6 Prozent ab.

UNDER ARMOUR ZIEHT NIKE MIT NACH UNTEN

Noch schlimmer erwischte es die Papiere von Under Armour , die um gut 13 Prozent einbrachen. Der Sportartikelhersteller hatte einen enttĂ€uschenden GeschĂ€ftsausblick prĂ€sentiert. Anleger interpretierten dies als böses Omen fĂŒr die ganze Branche und schickten auch die Aktien des Wettbewerbers Nike mit minus 1,6 Prozent auf Talfahrt.

Der Eurokurs erholte sich im US-Handel von seinem Verlust aus dem europÀischen GeschÀft und nahm wieder die Marke von 1,09 US-Dollar ins Visier. Der Kurs der GemeinschaftswÀhrung notierte zuletzt bei 1,0884 Dollar. Die EuropÀische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0872 (Montag: 1,0891) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9198 (0,9182) Euro. Am US-Rentenmarkt stiegen richtungweisende zehnjÀhrige Staatsanleihen um 2/32 Punkte auf 97 22/32 Punkte und rentierten mit 1,76 Prozent.





