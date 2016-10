"NEW YORK - Die Wall Street dürfte nach einer Flut an Unternehmenszahlen etwas höher in den Handel starten "

schrieb im dritten Quartal überraschend schwarze Zahlen. Auch ansonsten konnte das Zahlenwerk dieüberzeugen: Die Anteilscheine verteuerten sich im vorbörslichen US-Handel um knapp 4 Prozent.

Ebenfalls um gut 4 Prozent stiegen die Anteilscheine von Twitter , nachdem der Kurznachrichtendienst beim Umsatz positiv überrascht hatte.

Auch die Aktionäre von Bristol-Myers Squibb freuten sich über ein vorbörsliches Plus in ähnlicher Größenordnung: Der Pharmakonzern steckte die jüngsten Rückschläge bei seinem Krebsmittel Opdivo gut weg und erhöhte nach einem besser verlaufenen dritten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr.

Erfreuliche Nachrichten kamen vor Börsenbeginn ebenfalls von Dow Chemical . Der Chemiekonzern schlägt sich vor der Rekordfusion mit dem Konkurrenten Dupont besser als befürchtet. Die Papiere von Dow Chemical legten um gut 1 Prozent zu.

Die Anteilsscheine von Groupon aber sackten vorbörslich um knapp 10 Prozent ab. Bei den Anlegern kam nicht gut an, dass die Rabatt-Website den einst erbitterten Rivalen LivingSocial kauft.

Die Papiere von Ford büßten vorbörslich mehr als 1 Prozent ein. Hohe Kosten für Rückrufe und und schwächere Verkaufszahlen hatten dem Autobauer einen Gewinneinbruch eingebrockt.

Unter den Dow-Werten könnten die Aktien von General Electric (GE) zulegen. Der Konzern ist auf der Suche nach einem Hersteller von 3D-Druckern doch noch in Deutschland fündig geworden. Nur wenige Stunden nach dem Scheitern der Übernahme der börsennotierten SLM Solutions gaben die Amerikaner den Kauf der in Privatbesitz befindlichen Concept Laser GmbH bekannt. Die GE-Papiere verbuchten im vorbörslichen Handel moderate Gewinne.

Schließlich wurde nun offiziell bekannt, dass der Chiphersteller Qualcomm den niederländischen Infineon-Rivalen NXP für insgesamt 47 Milliarden US-Dollar kaufen will. Über den Deal war schon länger spekuliert worden, so dass sich die Kursaufschläge bei NXP und Qualcomm mit Gewinnen von jeweils rund 2 Prozent in Grenzen hielten.





Dazu schreibt dpa.de weiter: FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 21 Oktober 2016 Grüner bemerkt den bedenklichen Rückgang der Börsengänge und das Angebot an Aktien auf dem freien Markt insgesamt, analysiert die Auswirkungen auf Anleger . Börse Frankfurt-News: Werden Aktien bald wie seltene Briefmarken gehandelt?. weiterlesen ...

Dazu schreibt anlegerverlag.de weiter: Das symmetrische Dreieck im S&P 500 Index, welches wir in unserer letzten Ausgabe bereits erörtert haben, wurde mittlerweile nach unten gebrochen . Marktüberblick und Ausblick: S&P500. Somit haben wir klare Verkaufssignale erhalten und die Bären haben nun die Chance, die Korrektur nach unten einzuleiten. Doch noch wehren sich die Bullen und die Unterstützung bei rund 2.120 Punkten konnte gehalten werden. … weiterlesen ...

wallstreet-online.de meldet dazu: New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen . US-Börsen uneinheitlich - Gold legt zu. Am Abend wurde der Dow-Jones-Index mit 18.202,62 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,22 Prozent im

Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.145 Punkten im Plus gewesen (+0,25 Prozent), die weiterlesen ...

Mehr dazu von wallstreet-online.de: Auch wenn es derzeit etwas rumplig an den Börsen zugeht, so haben Aktien in den letzten Wochen und Monaten doch wieder Tritt gefasst . Aktien: Möbel, Fahrräder & die Angst vor einem spätpubertierenden US-Kandidaten. Mag bei den jüngsten Quartalszahlen vor allem in den USA so manche Enttäuschung wie bei Alcoa dabei gewesen sein, so sollte Anlegern für das letzte Quartal des Jahres nicht bange sein – Sorgen um Chinas Wirtschaft weiterlesen ...

Dazu berichtet finanztreff.de: MÄRKTE EUROPA/Konsolidierung - Krones mit Kurssprung - VW schwach weiterlesen ...





























ariva.de meldet: New York Schluss: Ölpreisanstieg beschert Dow moderates Plus weiterlesen ...

Dazu meldet fool.de: Die größten Gewinner im S&P 500 in diesem Jahr weiterlesen ...

finanztreff.de: MÄRKTE EUROPA/Erholung vor Weichenstellung durch US-Banken weiterlesen ...

fool.de berichtet: Warren Buffetts 2 schlechteste Aktien 2016 weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von boerse-online.de: Börsianer setzen auf US-Bilanzen - Risikofaktor Deutsche Bank-Aktie weiterlesen ...