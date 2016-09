"NEW YORK - Die VW gerät wegen ihrer Rolle im Abgas-Skandal weiter unter Druck "

Audi hat zwar schon vor Monaten eingeräumt, eine unter US-Recht illegale Software zur Abgaskontrolle eingesetzt zu haben. Eine gezielte Täuschung stritt das Unternehmen bislang aber stets ab. Zu den neuen Details wollte sich ein Audi-Sprecher am Mittwoch nicht äußern.

Etwa 85 000 Dieselwagen aus dem VW-Konzern mit größeren 3,0-Liter-Motoren, die von Audi stammen, wurden in den USA mit verbotener Abgastechnik ausgestattet. Der Konzern ringt bei diesen Wagen noch immer mit den Behörden um eine Lösung zur Beseitigung der Programme.





























Dazu berichtet dpa.de weiter: BERLIN - Die Kosten für Bürokratie in Deutschland sind wieder gestiegen . Bürokratiekosten angestiegen - Energiewende schlägt zu Buche. In den vergangenen zwölf Monaten haben sich Folgekosten von Gesetzen für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung um 453 Millionen Euro erhöht. Das geht aus dem am Mittwoch in Berlin vorgelegten Jahresbericht des sogenannten Normenkontrollrates (NKR) hervor. Der vor zehn Jahren ins Leben gerufene NKR soll den Abbau von bürokratischen Vorschriften unterstützen und untersucht Gesetze auf unsinnige Vorschriften und Bürokratie. weiterlesen ...

dpa.de weiter: Braunschweig - Im Abgas-Skandal bei Volkswagen ist die Zahl der Schadenersatzklagen von Anlegern in Deutschland auf rund 1400 gestiegen . 1400 Anleger verklagen VW auf 8,2 Milliarden Euro. Insgesamt fordern die Kläger etwa 8,2 Milliarden Euro von dem Autobauer, teilte das Landgericht Braunschweig mit. Die Anleger verlangen einen Ausgleich für die hohen Kursverluste, die sie im Zuge der Affäre um manipulierte Emissionswerte erlitten haben. Bei den Klagen handele es sich überwiegend um Privatanleger. Hinzu kommen gebündelte Klagen von institutionellen Investoren. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: FRANKFURT - Am deutschen Aktienmarkt herrscht weiter Erleichterung über die anhaltend lockere Geldpolitik in Japan . Aktien Frankfurt: Dax bleibt im Aufwind - Notenbanken geben Takt vor. Der Leitindex Dax behauptete bis zum Mittag seine soliden Gewinne und stand zuletzt 1,05 Prozent höher bei 10 503,45 Punkten. Nach der schwachen Vorwoche ist das wichtigste deutsche Börsenbarometer damit seit Wochenbeginn wieder im Erholungsmodus. Am Markt richten sich die Blicke nun auf die Leitzinsentscheidung in den USA, die allerdings erst nach Handelsschluss in Deutschland erfolgt. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de weiter: BRAUNSCHWEIG - Im Abgas-Skandal bei Volkswagen ist die Zahl der Schadenersatz-Klagen von Anlegern in Deutschland auf rund 1400 gestiegen . Gericht: 1400 Anleger verklagen VW auf 8,2 Milliarden Euro. Insgesamt fordern die Kläger etwa 8,2 Milliarden Euro von dem Autobauer, teilte das Landgericht Braunschweig am Mittwoch mit. Die Anleger verlangen einen Ausgleich für die hohen Kursverluste, die sie im Zuge der Affäre um manipulierte Emissionswerte erlitten haben. weiterlesen ...

Meldung von finanztreff.de: Bürokratiekosten angestiegen - Energiewende schlägt zu Buche weiterlesen ...

heise.de meldet: Volkswagen auf 8,2 Mrd Euro Schadenersatz verklagt weiterlesen ...

Meldung von schwarzwaelder-bote.de: Deutschland: Gericht: 1400 Anleger verklagen VW auf 8,2 Milliarden Euro weiterlesen ...

rhein-zeitung.de schreibt: 1400 Anleger verklagen VW auf 8,2 Milliarden Euro weiterlesen ...

nw-news.de berichtet: Wegen rechtlicher Bedenken: Microsoft mit Cloud-Diensten aus deutschen Rechenzentren weiterlesen ...

nachdenkseiten.de berichtet dazu: Die Erbschaftssteuerreform: Neuer Zement für die ungerechte deutsche Sozialstruktur weiterlesen ...