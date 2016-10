dpa.de weiter: NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Gea Group von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 53,50 auf 40,00 Euro gesenkt . ANALYSE-FLASH: Merrill Lynch senkt Gea Group auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro. Die überraschende Gewinnwarnung sei ein Rückschlag für das Vertrauen der Anleger, schrieb Analyst Michael Kaloghiros in einer Studie vom Freitag. Nach der schwachen Entwicklung im dritten Quartal senkte er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem und dem kommenden Jahr um bis zu 16 Prozent. Auf lange Sicht aber bleibe Gea eines der am besten positionierten Unternehmen im Maschinenbausektor. weiterlesen ...

aktiencheck.de berichtet: Hannover - GEA Group-Aktienanalyse von Wolfgang Donie von der NORD LB: Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Gewinnwarnung zum Kauf der Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF), senkt aber das Kursziel von 48 auf 44 Euro . GEA Group-Aktie: Kursabsturz nach Gewinnwarnung nachvollziehbar, aber übertrieben - Hochstufung - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Nachricht von aktiencheck.de: London - GEA Group-Aktienanalyse von Jörg-Andre Finke von HSBC: Jörg-Andre Finke, Aktienanalyst von HSBC, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Gewinnwarnung und vorläufigen Quartalszahlen seine Kaufempfehlung für die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) und senkt sein Kursziel . GEA Group-Aktie: Kein Kauf mehr! Erwartungen deutlich verfehlt - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von aktiencheck.de: Frankfurt - GEA Group-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Reigber der DZ BANK: Thorsten Reigber, Analyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach gekappten Gewinn- und Umsatzzielen für 2016 weiterhin zum Kauf der Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF), senkt aber den fairen Wert von 52 auf 47 Euro . GEA Group-Aktie: Kursabsturz bietet gute Einstiegsgelegenheit für mittelfristige Investoren - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Mitteilung von rumas.de: GEA Group-Aktie: Gewinnwarnung ist Rückschlag für Anlegervertrauen - Abstufung und Kurszielsenkung - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu schreibt finanztreff.de weiter: dpa-AFX: UBS senkt Ziel für Gea Group auf 41 Euro - 'Neutral' weiterlesen ...

Weitere Nachricht von rumas.de: GEA Group-Aktie wieder unter Beschuss von Leerverkäufer Citadel Europe - Aktiennews weiterlesen ...

Dazu berichtet rumas.de: GEA Group-Aktie: Böse Überraschung - Société Générale rät trotz Gewinnwarnung zum Kauf - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu schreibt finanztreff.de weiter: ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux belässt Gea Group auf 'Buy' - Ziel 53 Euro weiterlesen ...

finanztreff.de schreibt dazu: ANALYSE-FLASH: Citigroup belässt Gea Group auf 'Buy' weiterlesen ...