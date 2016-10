"NEW YORK - Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt und keinen klaren Trend ausgebildet "

Die Neuaufträge für langlebige Güter waren im September überraschend gefallen. Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe war im September stärker gestiegen als prognostiziert. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren etwas geringer als erwartet gesunken.

Die US-Berichtssaison verzeichnete an diesem Donnerstag ihren Höhepunkt. Die Aktionäre von Bristol-Myers Squibb freuten sich über ein Kursplus von 5,9 Prozent. Der Pharmakonzern hatte die jüngsten Rückschläge bei seinem Krebsmittel Opdivo gut weg gesteckt und erhöhte nach einem besser verlaufenen dritten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr.

Erfreuliche Nachrichten kamen ebenfalls von Dow Chemical . Der Chemiekonzern hat sich vor der Rekordfusion mit dem Konkurrenten Dupont besser als befürchtet geschlagen. Die Papiere von Dow Chemical legten um gut 2 Prozent zu.

Die Anteilsscheine von Groupon hingegen brachen um fast 20 Prozent ein. Bei den Anlegern kam nicht gut an, dass die Rabatt-Website angekündigt hatte, den einst erbitterten Rivalen LivingSocial zu übernehmen.

Die Papiere von Ford büßten 1,4 Prozent ein. Hohe Kosten für Rückrufe und und schwächere Verkaufszahlen hatten dem Autobauer einen Gewinneinbruch eingebrockt.

Schließlich wurde nun offiziell bekannt, dass der Chiphersteller Qualcomm den niederländischen Wettbewerber NXP für insgesamt 47 Milliarden US-Dollar kaufen will. Über den Deal war schon länger spekuliert worden, so dass sich die Kursaufschläge bei NXP mit plus 0,9 Prozent in Grenzen hielten. Qualcomm-Titel stiegen um satte 4,6 Prozent.

Zudem sorgten Spekulationen um einen weiteren Milliardendeal für Aufsehen: Wie das "Wall Street Journal" berichtet, befinden sich die Telekomunternehmen Level 3 und CenturyLink in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Zusammenschluss. Die Marktkapitalisierung beider Firmen summiert sich auf rund 32 Milliarden US-Dollar. Die Aktien von Level 3 gewannen 10 Prozent, jene von CenturyLink 9 Prozent.

Ebenfalls im Anlegerfokus stand der Börsengang des chinesischen Logistikkonzerns ZTO Express , mit einem Emissionsvolumen von 1,4 Milliarden Dollar der größte IPO des Jahres in den USA. Das Börsendebüt des Lieferunternehmens fiel allerdings nicht gerade erfreulich aus: Nach dem Eröffnungskurs von 18,40 Dollar sackte die Aktie auf zuletzt 17,55 Dollar ab. Hauptkunde von ZTO ist der Online-Marktplatz Alibaba .





Nachricht von dpa.de: NEW YORK - Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt und keinen klaren Trend ausgebildet . Aktien New York: Wenig verändert nach Flut an Unternehmenszahlen. Dominiert werde das Börsengeschehen von einer Unmenge an Geschäftszahlen, hieß es. Allein 61 Firmen, deren Aktien im S&P-500-Index vertreten sind, stehen an diesem Donnerstag mit Quartalszahlen auf der Agenda. Aktuelle US-Konjunkturdaten zeigten kaum Wirkung auf die Kurse. weiterlesen ...

Meldung von anlegerverlag.de: Nachdem beim S&P 500 wie erwartet nach dem Bruch durch die eingezeichnete Dreicks-Formation Kursverluste eingetreten waren, ist die Situation nun unbestimmt . S&P 500 im Blick. Orientierung könnten die anstehenden Quartalszahlen auf Einzeltitel-Ebene geben. Jetzt kostenlos für Börse am Mittag anmelden! weiterlesen ...

anlegerverlag.de schreibt dazu weiter: Das symmetrische Dreieck im S&P 500 Index, welches wir in unserer letzten Ausgabe bereits erörtert haben, wurde mittlerweile nach unten gebrochen . Marktüberblick und Ausblick: S&P500. Somit haben wir klare Verkaufssignale erhalten und die Bären haben nun die Chance, die Korrektur nach unten einzuleiten. Doch noch wehren sich die Bullen und die Unterstützung bei rund 2.120 Punkten konnte gehalten werden. … weiterlesen ...

