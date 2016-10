"NEW YORK - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag im frühen Handel ein kleines Minus verzeichnet "

Die Neuaufträge für langlebige Güter waren im September überraschend gefallen. Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe war im September stärker gestiegen als prognostiziert. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren etwas geringer als erwartet gesunken.

Unterdessen hat die US-Berichtssaison richtig an Fahrt aufgenommen. Der chronisch defizitäre Elektroautobauer Tesla hatte im dritten Quartal überraschend schwarze Zahlen geschrieben. Auch sonst konnte das Zahlenwerk die Anleger überzeugen: Die Anteilscheine legten um 4,7 Prozent zu. Die Aktionäre von Bristol-Myers Squibb freuten sich über ein Kursplus von 3,6 Prozent. Der Pharmakonzern hatte die jüngsten Rückschläge bei seinem Krebsmittel Opdivo gut weg gesteckt und erhöhte nach einem besser verlaufenen dritten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr.

Erfreuliche Nachrichten kamen ebenfalls von Dow Chemical . Der Chemiekonzern hat sich vor der Rekordfusion mit dem Konkurrenten Dupont besser als befürchtet geschlagen. Die Papiere von Dow Chemical legten um 1,4 Prozent zu.

Die Anteilsscheine von Groupon hingegen brachen um knapp 16 Prozent ein. Bei den Anlegern kam nicht gut an, dass die Rabatt-Website angekündigt hatte, den einst erbitterten Rivalen LivingSocial zu übernehmen.

Die Papiere von Ford büßten mehr als 2 Prozent ein. Hohe Kosten für Rückrufe und und schwächere Verkaufszahlen hatten dem Autobauer einen Gewinneinbruch eingebrockt.

Schließlich wurde nun offiziell bekannt, dass der Chiphersteller Qualcomm den niederländischen Wettbewerber NXP für insgesamt 47 Milliarden US-Dollar kaufen will. Über den Deal war schon länger spekuliert worden, so dass sich die Kursaufschläge bei NXP und Qualcomm mit Gewinnen von 1,6 beziehungsweise 2,8 Prozent in Grenzen hielten.

Ebenfalls im Anlegerfokus stand der Börsengang des chinesischen Logistikkonzerns ZTO Express , mit einem Emissionsvolumen von 1,4 Milliarden Dollar der größte IPO des Jahres in den USA. Das Börsendebüt des Lieferunternehmens fiel allerdings nicht gerade erfreulich aus: Nach dem Eröffnungskurs von 18,40 Dollar sackte die Aktie auf zuletzt 17,97 Dollar ab. Hauptkunde von ZTO ist der Online-Marktplatz Alibaba .





dpa.de meldet: FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 21 Oktober 2016 Grüner bemerkt den bedenklichen Rückgang der Börsengänge und das Angebot an Aktien auf dem freien Markt insgesamt, analysiert die Auswirkungen auf Anleger . Börse Frankfurt-News: Werden Aktien bald wie seltene Briefmarken gehandelt?. weiterlesen ...

wallstreet-online.de: New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen . US-Börsen uneinheitlich - Gold legt zu. Am Abend wurde der Dow-Jones-Index mit 18.202,62 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,22 Prozent im

Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.145 Punkten im Plus gewesen (+0,25 Prozent), die weiterlesen ...

wallstreet-online.de: Auch wenn es derzeit etwas rumplig an den Börsen zugeht, so haben Aktien in den letzten Wochen und Monaten doch wieder Tritt gefasst . Aktien: Möbel, Fahrräder & die Angst vor einem spätpubertierenden US-Kandidaten. Mag bei den jüngsten Quartalszahlen vor allem in den USA so manche Enttäuschung wie bei Alcoa dabei gewesen sein, so sollte Anlegern für das letzte Quartal des Jahres nicht bange sein – Sorgen um Chinas Wirtschaft weiterlesen ...

Dazu wallstreet-online.de weiter: New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt . US-Börsen schließen mit Gewinnen - Euro und Gold lassen nach. Am Abend wurde der Dow-Jones-Index mit 18.138,38 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,22 Prozent im Vergleich zum

vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.135 Punkten im Plus gewesen (+0,18 Prozent), die Technologiebörse weiterlesen ...

finanztreff.de meldet: MÄRKTE EUROPA/Konsolidierung - Krones mit Kurssprung - VW schwach weiterlesen ...





























Dazu ariva.de weiter: New York Schluss: Ölpreisanstieg beschert Dow moderates Plus weiterlesen ...

Dazu berichtet fool.de: Die größten Gewinner im S&P 500 in diesem Jahr weiterlesen ...

Nachricht von finanztreff.de: MÄRKTE EUROPA/Erholung vor Weichenstellung durch US-Banken weiterlesen ...

Artikel von fool.de: Warren Buffetts 2 schlechteste Aktien 2016 weiterlesen ...

boerse-online.de berichtet: Börsianer setzen auf US-Bilanzen - Risikofaktor Deutsche Bank-Aktie weiterlesen ...