"NEW YORK - Die Indizes an der Wall Street sind am Freitag ohne einheitliche Richtung in die letzte Runde der Woche ..."

Angesichts des am Sonntag anstehenden Italien-Referendums gingen Anleger an der Wall Street vorsichtig zu Werke, obwohl die vielbeachteten US-Arbeitsmarktdaten insgesamt solide bewertet wurden. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft war im November zwar geringfügig niedriger ausgefallen als erwartet, die Arbeitslosenquote überraschte aber mit ihrem tiefsten Stand seit über neun Jahren. Vom Ölpreis gingen derweil vor dem Wochenende keine weiteren Impulse mehr aus.

Ähnlich ruhig wie am Gesamtmarkt ging es am Freitag auch bei den Einzelwerten zu. Größere Kursausschläge blieben selbst nach vermeintlich schlechten Nachrichten aus. Dass der Skandal um fehlerhafte Hüftimplantate den US-Konzern Johnson & Johnson teuer zu stehen kommt, belastete die Aktien nicht. Sie gehörten trotz Schadenersatzes in Milliardenhöhe im Dow Jones mit knapp 1 Prozent Plus zu den größten Gewinnern.

Die Titel von Starbucks dagegen zeigten eine negative Reaktion, nachdem der bisherige Chef Howard Schultz am Vorabend nach Börsenschluss seinen Abschied angekündigt hatte. Sie verloren an der Nasdaq 2,62 Prozent. Analystin Karen Holthouse von Goldman Sachs hatte zuvor bereits befürchtet, dass der Schritt unter den Anlegern für Unsicherheit sorgen wird. Aus dem eigenen Haus soll der Leiter des operativen Geschäfts, Kevin Johnson, im April nachrücken.

Bei Finanzwerte wie den im Dow Jones gelisteten Titeln von JPMorgan und Goldman Sachs machten einige Anleger nach zuletzt drei starken Handelstagen Kasse. Mit Einbußen von 0,40 und 1,49 Prozent gehörten sie zu den schwächsten Werten im US-Leitindex, nachdem sie zuletzt von positiveren Annahmen für das Zinsumfeld in den USA profitiert hatten.





anlegerverlag.de weiter: Heute stand gegen 16:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit in den USA der neue Wert für den ISm-Index (Verarbeitendes Gewerbe) an . Was heute an der Wall Street wichtig war. Das könnte für die Entwicklung von Dow Jones und S&P (und davon im Fahrtwasser den europäischen Börsen) durchaus wichtig werden. Um was es dabei geht: ISM: Die Prognose liegt bei 52,20 Punkten Der ISM-Index heißt so, … weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von dpa.de: NEW YORK - Die Aktien der großen US-Autobauer haben am Donnerstag kräftigen Rückenwind von den jüngsten Absatzzahlen erhalten . AKTIEN IM FOKUS: Ford und GM ziehen nach Absatzzahlen kräftig an. Papiere von Ford und General Motors machten im S&P 500 jeweils einen Satz nach oben um fast 6 Prozent, weil beide Autobauer mit ihren Autoverkäufen im November die Erwartungen teils deutlich übertrafen. weiterlesen ...

Dazu schreibt wallstreet-online.de: New York (dts Nachrichtenagentur) - Der Dow hat am Mittwoch kaum verändert geschlossen . Dow-Jones-Index schließt nach Opec-Einigung kaum verändert. Zum Handelsende in New York wurde der Index mit 19.123,58 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,01 Prozent

im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.200 Punkten im Minus gewesen (-0,08 Prozent), weiterlesen ...

Dazu wallstreet-online.de weiter: Die weltweiten Börsen feiern die Aussicht, dass der designierte US-Präsident die US-Wirtschaft kräftig ankurbeln dürfte . US-Wirtschaft - Zinsen: Trumps Pläne bedeuten den Weg in den Ruin - Mittelschicht wird die Rechnung zahlen. Der renommierte Finanzprofi David Rosenberg geht hingegen mit Trumps Plänen scharf ins Gericht. Sie seien falsch und unbezahlbar.



Der S&P500 notiert am Rekordhoch, während der weltweite Aktienmarkt weiterlesen ...

Dazu schreibt boerse-online.de: Wall Street: US-Börsen erneut im Plus - Energiewerte gefragt weiterlesen ...





























Dazu meldet ariva.de weiter: onemarkets Blog: Dividenden-Strategie ? auf den Spuren von Warren Buffett! weiterlesen ...

Dazu meldet n-tv.de weiter: Opec-Einigung in Wien?: US-Börsen erreichen neue Allzeithochs weiterlesen ...

Dazu meldet bsi-fuer-buerger.de weiter: Rüdiger Born (VIDEO): Aktuelle eine interessante Situation im Dax weiterlesen ...

Meldung von finanztreff.de: New York Schluss: Dow knapp im Plus - Rekord für Nasdaq Composite weiterlesen ...

Meldung von fool.de: Mit 3 einfachen Tipps der Wallstreet mindestens 3 Schritte voraus weiterlesen ...