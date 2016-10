"NEW YORK - Der US-Pharmakonzern Pfizer hat infolge eines Entwicklungsstopps für ein Medikament die Gewinnaussichten ..."

Die Prognose für den Umsatz hob Pfizer hingegen mit Blick auf den Zukauf des Biotechnologieunternehmens Medivation an. Im dritten Quartal steigerte Pfizer seinen Umsatz um 8 Prozent auf 13,05 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um zwei Prozent auf 0,61 Dollar, Analysten hatten mit einem etwas höheren Gewinn gerechnet.





aktiencheck.de schreibt: New York - Pfizer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Tim Anderson von Sanford C . Pfizer-Aktie günstig bewertet - Bernstein-Analyst senkt Kursziel, rät aber weiter zum Kauf! Aktienanalyse. Bernstein & Co:



Tim Anderson, Aktienanalyst von Sanford C. Bernstein & Co, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des US-Pharmakonzerns Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE), rät aber nach wie vor zum Kauf. weiterlesen ...

aktiencheck.de: Frankfurt - Pfizer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:



Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc . Pfizer-Aktie: Aufspaltung vom Tisch - Medivation-Akquisition abgeschlossen - Aktienanalyse. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE). weiterlesen ...

Artikel von presseportal.de: Singapur - NMT Pharmaceuticals Pte Ltd (NMT Pharma) gab heute die Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung mit dem in den USA ansässigen Unternehmen CAO Pharmaceuticals Inc . NMT Pharmaceuticals Singapore gibt Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung mit CAO Pharmaceuticals USA für Krebsmedikament CZ-48 und Beginn einer Phase-I-Studie bekannt. (CAO Pharma) über eine exklusivrechtliche weltweite Lizenz zur weiteren Entwicklung und Vermarktung des gemeinsam von CAO weiterlesen ...

Meldung von aktiencheck.de: Frankfurt - Pfizer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:



Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc . Pfizer-Aktie: Übernahme von Medivation im Fokus - Aktienanalyse. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE). weiterlesen ...

Dazu rumas.de: Pfizer-Aktie: Immer noch stark - Kaufempfehlung! Aktienanalyse weiterlesen ...





























Dazu meldet rumas.de weiter: Pfizer-Aktie: wertschöpfende Katalysatoren abwarten! - Aktienanalyse weiterlesen ...

plasticker.de schreibt: Bilcare Research: Neue Kaschieranlage für Verbundfolien am US-Standort Wilmington weiterlesen ...

Nachricht von rumas.de: Pfizer-Aktie: Analysten adeln den Pharmakonzern! - Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de schreibt: Pfizer-Aktie: Analysten sehen Investment positiv! - Aktiennews weiterlesen ...

Dazu meldet rumas.de weiter: Pfizer-Aktie: Es muss weit mehr getan werden als in der Vergangenheit! - Aktienanalyse weiterlesen ...