"NEW YORK - Der US-Pharmakonzern Pfizer hat Gedankenspiele zur eigenen Aufspaltung vorerst ad acta gelegt "

Pfizer hatte im April angekündigt, sich in dieser Frage spätestens Ende dieses Jahres entscheiden zu wollen. Schon 2013 hatte Pfizer angekündigt, die Aufspaltung zu prüfen. Analysten hatten dem Konzern geraten, sich auf das profitable Geschäft mit patentgeschützten Mitteln zu konzentrieren.

Der Unterschied zwischen dem Börsenwert und der Summe zweier getrennter Unternehmensteile sei über die Zeit verschwunden, erläuterte Finanzchef Frank D'Amelio. Voraussichtlich könnten keine zusätzlichen Steuerersparnisse erzielt werden, die Kosten für einen Split des Konzerns überwiegen daher.





























Meldung von dpa.de: MÜNCHEN - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen ist im September auf den höchsten Stand seit Mai 2014 gestiegen . Ifo-Geschäftsklima lässt Brexit-Sorgen zunächst hinter sich. Weder das Brexit-Votum noch die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA können die deutsche Wirtschaft offenbar aus dem Tritt bringen. Das Ifo-Geschäftsklima kletterte zum Vormonat um 3,2 Punkte auf 109,5 Zähler, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag mitteilte. Volkswirte hatten einen deutlich geringeren Stand von 106,3 Punkten erwartet. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von businesswire.com: Rimini Street, Inc , der führende unabhängige Anbieter von Supportdiensten für Unternehmens Software wie die Software von SAP SE (NYSE: SAP) Business Suite, BusinessObjects und HANA Database und die Software der Oracle Corporation (NYSE: ORCL) Siebel, PeopleSoft, JD Edwards, E-Business Suite, Oracle Database, Oracle Middleware, Hyperion, Oracle Retail und Oracle Agile PLM, hat heute die Einführung von Wartungs- und Support-Services für Produkte des Oracle ATG Web Commerce bekannt gegeben . Rimini Street kündigt Support für Oracle ATG Web Commerce an. Oracle ATG Web Commerce ist eines der wichtigsten Frameworks (Rahmenwerke) für die Erstellung und Bereitstellung von Websites für den Handel für Business-to-Business (B2B) sowie Business-to-Consumer (B2C) bei einigen der größten Unternehmen der Welt in vielen Branchen, darunter Einzelhandel, Telekommunikation und öffentlicher Sektor. Als zehnte Oracle-Produktlinie, die Support von Rimini Street bekommt, bringt die neue Produktlinie ATG Web Commerce noch mehr Vielfalt in Rimini Streets solides Portfolio von Oracle-Produkten. Das Unternehmen stellt bereits erfolgreich Support für sehr große globale Lizenznehmer von Oracle ATG Web Commerce bereit. weiterlesen ...

presseportal.de schreibt dazu: Lüneburg - Hunderttausende Deutsche begehren gegen die geplanten EU-Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada auf . Landeszeitung Lüneburg: Sand in die Augen gestreut - Interview mit Chef-Volkswirt Dr. Hans-Jürgen Völz über TTIP und Ceta. Dr. Hans-Jürgen Völz, Chef-Volkswirt des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, warnt davor "sich aus ideologischen Gründen aus dem Welthandel auszuklinken". Der Mittelstand fordere bei weiterlesen ...

Mitteilung von dpa.de: TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI - Die unverändert lockere Geldpolitik in den USA hat am Donnerstag den asiatischen Börsen mehrheitlich weiteren Schwung verliehen . Aktien Asien: Anleger reagieren erleichtert auf Wartehaltung der US-Notenbank. Nachdem die meisten Aktienmärkte bereits am Vortag von neuen Regeln und Lockerungsmaßnahmen der japanischen Notenbank zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft profitiert hatten, bauten sie ihre Gewinne nun aus. Feiertagsbedingt blieb allerdings der Aktienmarkt in Tokio geschlossen, weshalb sich im japanlastigen Sammelindex Stoxx 600 Asia/Pacific an diesem Tag die wenigen Verlierer durchsetzten. Er sank daher zuletzt um 0,39 Prozent auf 169,83 Punkte. weiterlesen ...

finanztreff.de berichtet: BUSINESS WIRE: Erklärung von Rimini Street zum Gerichtsverfahren Oracle gegen Rimini Street weiterlesen ...

Dazu schreibt fool.de: 3 Top-Aktien, die gerade günstig sind weiterlesen ...

boerse-online.de berichtet: EZB, Fed und BoJ: Volles Risiko durch billiges Geld weiterlesen ...

Nachricht von aktien-meldungen.de: Evotec entwickelt mit Bayer Therapien für die Behandlung von Nierenerkrankungen weiterlesen ...

Mehr dazu von finanztreff.de: Evotec entwickelt mit Bayer Therapien für die Behandlung von Nierenerkrankungen weiterlesen ...

Weitere Nachricht von bsi-fuer-buerger.de: Inside Riße (VIDEO): Dax + US-Zinsentscheidung weiterlesen ...