"NEW YORK - Der US-Ölriese ExxonMobil ist einem Zeitungsbericht zufolge wegen seiner Buchhaltung ins Visier der ..."

Schneiderman wolle wissen, warum Exxon - anders als die meisten Wettbewerber - trotz der niedrigen Ölpreise noch keine Abschreibungen vorgenommen habe. Die Preise für Rohöl sind wegen eines globalen Überangebots im Zuge eines Kampfs großer Förderer um Marktanteile seit 2014 massiv gesunken. Das hat in den Bilanzen vieler Ölkonzerne zu hohen Wertberichtigungen geführt.

Ein Exxon-Sprecher wollte den Bericht auf Nachfrage nicht kommentieren. Er verwies aber auf eine Mitteilung an die Börsenaufsicht, in der Exxon seine Rechnungslegung rechtfertigt. Darin heißt es unter anderem, dass man bei der Bewertung langfristiger Bilanzposten sehr vorsichtig sei und diese nach dem Ölpreisverfall auf Wertminderungen überprüft habe.

Schneidermans Büro war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Der Staatsanwalt ermittelt bereits wegen angeblicher Finanzierung irreführender Studien zum Klimawandel gegen Exxon. Der Ölkonzern steht im Verdacht, die Öffentlichkeit und Anleger über Jahrzehnte hinweg gezielt über die Folgen und Risiken getäuscht zu haben.





























dpa.de schreibt dazu: MÜNCHEN - Vor den Protestaktionen gegen die europäisch-amerikanischen Freihandelsabkommen hat die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft dem DGB vorgeworfen, "mit Halbwahrheiten und Falschinformationen zu TTIP und CETA die Ängste der Bürger zu schüren" . Bayerische Wirtschaft wirft DGB Stimmungsmache gegen TTIP vor. Weder Umwelt- noch Sozialstandards seien Gegenstand der Verhandlungen mit den USA und Kanada. Arbeitnehmerrechte in Deutschland könnten dadurch nicht eingeschränkt werden, sagte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Mittwoch in München. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de weiter: Berlin - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze . Deutschland bei privaten Investitionen an der Spitze. Das geht aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter 2015 bei knapp 18 Prozent der Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie über dem Schnitt der Euro-Länder. Bei staatlichen Investitionen schneide Deutschland dagegen seit «geraumer Zeit» schwächer ab, hieß es weiter. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de weiter: BERLIN - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze . Deutschland bei privaten Investitionen spitze. Das geht aus einem am Mittwoch bekanntgewordenen Bericht des Bundesfinanzministeriums zu Investitionen in Deutschland hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter im vergangenen Jahr bei knapp 18 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland unter vier Ländern auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie über dem Schnitt der Euro-Länder. weiterlesen ...

Dazu dpa.de weiter: BERLIN - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze . Ministeriumsbericht: Deutschland bei privaten Investitionen spitze. Das geht aus einem am Mittwoch bekanntgewordenen Bericht des Bundesfinanzministeriums zu Investitionen in Deutschland hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter im vergangenen Jahr bei knapp 18 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland unter vier Ländern auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie über dem Schnitt der Euro-Länder. weiterlesen ...

Dazu schreibt spiegel.de weiter: Öffentliche Gelder: Grüne fordern Öko-Anlagestrategie weiterlesen ...

abendblatt.de berichtet: Immobilien: Betriebskosten: Wofür Mieter zahlen müssen weiterlesen ...

Dazu berichtet nwzonline.de: Günstige Energiepreise erfreuen Mieter weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von www.hna.de: Betriebskosten: Wofür Mieter zahlen müssen weiterlesen ...

Dazu schreibt aachener-zeitung.de: Günstige Energie drückt für viele die Nebenkosten-Rechnung weiterlesen ...

augsburger-allgemeine.de schreibt weiter: Wohnen: Günstige Energie drückt für viele die Nebenkosten-Rechnung weiterlesen ...