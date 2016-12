"NEW YORK - Der US-Flugzeughersteller Boeing hat den Zuschlag für den Bau einer neuen US-Präsidentenmaschine erhalten ..."

Das Pentagon hatte Boeing im Januar mit dem Bau der neuen Air Force One beauftragt. Die neuen Jumbojets vom Typ 747-8 sollen die alternden 747-Jets ablösen, die seit den frühen 1990er Jahren den Präsidenten um die Welt fliegen. Allerdings hatte der Airbus -Rivale zunächst nur einen Anfangsvertrag erhalten. Damit sollte ein Plan ausgearbeitet werden, der zeigt, wie die Maschinen im vorgesehenen Kostenrahmen allen Anforderungen entsprechen können. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Die Boeing-Aktie fiel vorbörslich um rund ein Prozent.





Mitteilung von dts-nachrichtenagentur.de: SAP-Chef Bill McDermott fordert die Politik auf, sich für Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt vorzubereiten: "Die Regierungen brauchen Konzepte, wie sie alle Leute in die moderne Wirtschaft integrieren können", sagte er dem "Handelsblatt" . SAP-Chef: Digitalisierung erfordert mehr Bildung. weiterlesen ...

presseportal.de schreibt weiter: Bonn - Die Revolution hat einen Namen: Industrie 4 0 Politik und Wirtschaft kündigen einen radikalen Wandel an, der nicht nur die Produktion in den Fabriken in einem nie dagewesenen Ausmaß verändern wird . phoenix Thema: Mensch.Macht.Arbeit - Industrie 4.0 - Montag, 31. Oktober 2016, 12.45 Uhr. Roboter und Computeralgorithmen rütteln an den Grundfesten der weiterlesen ...

dts-nachrichtenagentur.de schreibt dazu weiter: Deutschlands Industrie und Politik macht der stärker werdende Zugriff ausländischer Regierungen auf die deutsche Wirtschaft Angst: Einige Top-Manager wollen den Standort nun schützen - notfalls sogar durch die "ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG" . Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG. weiterlesen ...

New York - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Howard Rubel von Jefferies & Co:



Howard Rubel, Analyst von Jefferies & Co, bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Boeing Co . Boeing-Aktie: Großauftrag von Regierung erhalten! - Aktienanalyse. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA). weiterlesen ...

