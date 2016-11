"NEW YORK - Dank Kinohits wie "Suicide Squad", beliebter TV-Serien und boomender Berichterstattung zum US-Wahlkampf ..."

Der Umsatz kletterte verglichen mit dem Vorjahreswert um neun Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar (6,5 Mrd Euro), wie der US-Unterhaltungskonzern mitteilte. Der Überschuss nahm von 1,0 auf 1,5 Milliarden Dollar zu. Die Ergebnisse übertrafen die Prognosen der Analysten deutlich. Die Aktie stieg vorbörslich um rund zwei Prozent. Time Warner erhöhte den Geschäftsausblick und stellt nun für 2016 einen bereinigten Gewinn zwischen 5,73 und 5,83 Dollar je Aktie in Aussicht.

In fast allen Sparten sprudelten die Erlöse - das Filmstudio Warner Bros verbuchte ein Umsatzplus von sieben Prozent, der Bezahlsender HBO ("Game of Thrones") wuchs um vier Prozent. Die TV-Tochter Turner, über die Time Warner an dem stark vom US-Wahlkampf profitierenden Nachrichten-Flaggschiff CNN oder dem Unterhaltungskanal TNT ("The Big Bang Theory") beteiligt ist, legte um neun Prozent zu.

Time Warner hatte Ende Oktober eine Einigung mit AT&T erzielt - das Unternehmen wird für 109 Milliarden Dollar an den US-Telekom-Giganten verkauft. Die Übernahme soll bis Ende 2017 vollzogen werden, allerdings gibt es wegen der geballten Marktmacht der beiden Konzerne erhebliche kartellrechtliche Bedenken. Sollte der Deal zustande kommen, so wäre es die bislang mit Abstand größte Unternehmensübernahme 2016.





