"NEW YORK - Dank eines starken Cloud-Geschäftes können nun auch die Microsoft-Aktionäre die Krise nach dem Platzen ..."

Bis vor kurzem hatten die Microsoft -Anleger noch an den herben Verlusten zu knabbern gehabt, die sie vor allem im Zuge des Kursabsturzes von Technologiewerte zwischen 2000 und 2003 erlitten hatten. Seinerzeit waren die Anteilscheine von knapp 60 Dollar Ende 1999 auf letztlich fast 15 Dollar Anfang 2009 abgesackt. Erst danach hatten sich die Papiere scheibchenweise nach oben gekämpft.

Die Basis für die jüngste Rekordjagd beim Aktienkurs bildet der steigende Umsatz im Geschäft mit Diensten aus dem Netz, der sogenannten Cloud. Vor allem die boomende Plattform Azure hatte im dritten Quartal mit einem Zuwachs um 116 Prozent einmal mehr herausgestochen. Bei den Office-Büroprogrammen, die inzwischen auch verstärkt als Abo angeboten werden, schaffte der Konzern ebenfalls ein deutliches Umsatzplus. Schwierig bleibt indes die PC-Sparte, hier sanken die Erlöse.

Marktbeobachter werteten die Resultate von Microsoft unter dem Strich positiv und erhöhten zum Teil ihre Kursziele. Der software konzern habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb etwa Analyst Frederick Grieb vom japanischen Finanzhaus Nomura. Umsatz und Gewinn je Aktie seien besser als erwartet ausgefallen.

Analystin Heather Bellini von der Bank Goldman Sachs lobte die anziehende Dynamik im Cloud-Geschäft. Insbesondere Geschäftskunden hätten stark zu dem Umsatzsprung beigetragen.

Dazu berichtet aktiencheck.de weiter: Kulmbach - Microsoft-Aktie auf neuem Rekordhoch nach exzellenten Quartalszahlen! Aktienanalyse Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp . Microsoft-Aktie auf neuem Rekordhoch nach exzellenten Quartalszahlen! Aktienanalyse. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. weiterlesen ...

dpa.de berichtet dazu: MÜNCHEN - Der Markt an Webradio- und Online-Audio-Angeboten in Deutschland wächst stetig . Webradio-Angebote immer stärker gefragt. 2016 hat der Webradiomonitor erstmals mehr als 10 000 Angebote erfasst, wie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) am Donnerstag mitteilte. Die Ergebnisse stellt die BLM gemeinsam mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und dem Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) bei den Münchner Medientagen Ende Oktober vor. Insgesamt wurden 10 139 Online-Audioangebote in Deutschland gezählt, davon fast 2500 Webradio-Angebote. weiterlesen ...

Dazu meldet wallstreet-online.de weiter: Obwohl Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) zum alten Eisen unter den US-Technologiekonzernen gehört, heißt dies nicht, dass Investoren nicht gespannt auf die neuesten Zahlen des Software-Riesen warten würden . Microsoft & PayPal: Diese Zahlen könnten Sie erwarten. Microsoft wird seine neuesten Ergebnisse nach US-Börsenschluss bekannt geben. Analysten rechnen für das September-Quartal im Schnitt weiterlesen ...

wallstreet-online.de meldet: SAN DIEGO, CA--(Marketwired - October 17, 2016) - Franklin Wireless Corp . Franklin Wireless Unveils the 4G Connected Smart Boombox. (OTCQB: FKWL), a market leader in broadband data communications including hardware and software solutions for M2M and the IoT (Internet of Things), today announced the upcoming commercial availability of its new 4G connected Smart Boombox, which is being showcased at this weiterlesen ...

morgenweb.de meldet dazu: Walldorf: Software aus dem Internet treibt Wachstum bei SAP weiterlesen ...

Dazu meldet merkur-online.de: Experte erklärt: So können Einzelhändler das Internet nutzen weiterlesen ...

Dazu meldet meedia.de weiter: US-Umfrage: Unter-50-Jährige wollen Nachrichten als Text, nicht als Bewegtbild weiterlesen ...

heute.de meldet: Chinas Probleme sind auch Sorgen anderer weiterlesen ...

fool.de berichtet dazu: Rocket Internet liefert Wachstum – und Gewinne sind in Sicht weiterlesen ...

Dazu rumas.de weiter: Microsoft-Aktie: Alle Augen auf die Bullen - Chartanalyse weiterlesen ...