"NEW YORK - Angesichts der Nachlese der nächsten Runde im US-Wahlkampf und der jüngsten Arbeitsmarktdaten wird am ..."

eröffnet wird. Die Titel des Aluminiumkonzerns zeigten sich zu Wochenauftakt positiv davon beeinflusst: vorbörslich legten sie 0,41 Prozent zu.

Bei Einzelwerten waren kursbewegende Nachrichten Mangelware. Aktien von Twitter setzten ihre Achterbahnfahrt der vergangenen Wochen mit einem vorbörslichen Minus von fast 13 Prozent fort, nachdem sich die Anzeichen über das Wochenende weiter verdichteten, dass potenzielle Käufer ihr Interesse an dem Kurznachrichtendienst verloren haben.

Im Pharmabereich büßten Aktien von Bristol-Myers Squibb wegen enttäuschender Studienergebnisse bei der Therapie von Lungenkrebs vorbörslich mehr als 6 Prozent ein. Mylan dagegen schossen um mehr als 12 Prozent nach oben, nachdem sich das Biotech-Unternehmen mit der US-Regierung beim Streit über die Abrechnung von staatlichen Leistungen auf einen Vergleich geeinigt hat.





























dpa.de: NEW YORK - Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung hat den New Yorker Börsen am Freitag keine positiven Impulse gebracht . New York Schluss: Leichtes Minus nach dem Arbeitsmarktbericht. Der Dow Jones Industrial verabschiedete sich mit einem moderaten Abschlag von 0,15 Prozent auf 18 240,49 Punkten ins Wochenende. In der ersten Oktober-Handelswoche sank der Leitindex somit um 0,37 Prozent. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,33 Prozent auf 2153,74 Zähler. Beim von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 stand ein Minus von 0,19 Prozent auf 4864,52 Punkte zu Buche.

Börsen-Zeitung: Rüstungsaktien im Aufwind, Marktkommentar von Dieter Kuckelkorn





Kuckelkorn





Frankfurt - Die amerikanischen Präsidentschaftswahlen am 8





November werden von vielen Beobachtern als kritisch auch für





Wirtschaft und Konjunktur in den USA angesehen . Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Rüstungsaktien im Aufwind, . In jedem Fall sind





aber für die ersten Tage und Wochen, vielleicht sogar weiterlesen ...

dpa.de berichtet: NEW YORK - Der jüngste Arbeitsmarktbericht der US-Regierung hat den New Yorker Börsen am Freitag keine eindeutigen Impulse gebracht . New York: Leichtes Minus nach dem Arbeitsmarktbericht. Die Indizes stießen zum Handelsauftakt kurz in die Gewinnzone, drehten aber gleich danach ins Minus. Zuletzt gab der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,19 Prozent auf 18 232,92 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,24 Prozent auf 2155,61 Zähler. Beim von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 stand ein Minus von 0,13 Prozent auf 4867,83 Punkte zu Buche.

