"NEUBURG/NECKARSULM - Nach 18 Jahren verabschiedet sich Audi aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC und steigt ..."

Seit 1998 gelangen Audi insgesamt 13 Siege bei den 24 Stunden von Le Mans. Bei 185 Renneinsätzen erzielten die Audis 106 Siege, 80 Pole-Positions und 94 schnellste Rennrunden. Zweimal gewannen die Hybrid-Rennwagen R18 e-tron quattro die FIA-Langstrecken-WM. Von 2000 bis 2008 sicherte sich Audi neunmal in Folge den Titel in der American Le Mans Series, die in dieser Zeit weltweit bedeutendste Rennserie für Le-Mans-Prototypen.

Vor zwei Jahren war mit Porsche eine weitere Marke aus dem VW-Konzern in die Langstrecken-WM eingestiegen. Der Audi-Vorstandsvorsitzende Rupert Stadler begründete am Mittwoch vor Mitarbeitern die strategische Entscheidung im Zusammenhang der aktuellen Belastungen für die Marke. Es sei jetzt wichtig, sich auf das zu fokussieren, was Audi in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig halte. "Das Rennen um die Zukunft tragen wir elektrisch aus", sagte Stadler. Unangetastet bleibt das Engagement in der DTM.





Artikel von pressetext.de: Digitale Talente dringend gesucht: Laut aktuellen Umfragen des Bitkom fehlen Deutschland über 43 000 Fachkräfte im Digitalbereich, 97 % der befragten Unternehmen halten Weiterbildung rund um Digitalthemen für wichtig . EIT Digital zur Zukunft der Arbeit: Welche Fähigkeiten werden nach der digitalen Transformation benötigt?. Etwa die Hälfte rechnet damit, dass es in den kommenden zehn Jahren mehr Arbeitsplätze für gut ausgebildete Beschäftigte geben wird. Um diesen wachsenden Bedarf aus der digitalen Transformation in Deutschland und Europa zu decken, benötigt die Wirtschaft ausgebildete Fachkräfte, die nicht nur die nötigen IT-Kenntnisse mitbringen, sondern auch Unternehmergeist besitzen. Aus diesem Grund hat EIT Digital gemeinsam mit 20 Technischen Universitäten, Forschungs- und Industriepartnern das europaweite Master School Programm ins Leben gerufen. Bei dem weiterführenden Studiengang erlangen die Studierenden zusätzlich zu ihren spezialisierten Technologiewissen breite unternehmerische Fähigkeiten. weiterlesen ...

Telefónica Deutschland Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für den Zeitraum von Januar bis September 2016





26 10 2016 / 07:30 . Telefónica Deutschland Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für den Zeitraum von Januar bis September 2016 (deutsch).

MÜNCHEN, . Telefónica Deutschland Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für den Zeitraum von Januar bis September 2016.

