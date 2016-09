"Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München deutsch "

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

27.09.2016 / 15:11

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr.

Vorname: Thomas

Nachname(n): Blunck

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI

529900MUF4C20K50JS49

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE0008430026

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

165,25 EUR 3635,50 EUR

165,20 EUR 145045,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

165,2012 EUR 148681,1000 EUR

e) Datum des Geschäfts

2016-09-27; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA

MIC: XETR

27.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Aktiengesellschaft in München

Königinstraße 107

80802 München

Deutschland

Internet: www.munichre.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

