München -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

- Zahl der Angebote sowie Nutzung steigen kontinuierlich - Enorme Angebotsvielfalt über alle Musik- und Programmgenres hinweg - Herausforderungen sind Rechtekosten, Zugangsfragen und die Auffindbarkeit - Ergebnispräsentation und Diskussion auf den Medientagen München 2016

Der Webradio- und Online-Audiomarkt in Deutschland entwickelt sich weiter mit hoher Dynamik. Erstmals wurden für den Webradiomonitor in diesem Jahr über 10.000 Webradio- und Online-Audioangebote in Deutschland erfasst. Die Gesamtergebnisse des Webradiomonitors werden am 26. Oktober 2016 im Rahmen eines Panels auf den Medientagen München von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. und dem Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT) vorgestellt.

Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM): "Wir sehen eine beeindruckende Vielfalt an Angeboten im Netz, die heute in praktisch jeder Lebenssituation verfügbar sind. Neben der Anzahl steigt auch die Nutzung von Jahr zu Jahr. Damit gewinnen diese Angebote für die Nutzer, die Marktbeteiligten und die Medienpolitik immer mehr an Bedeutung."

Klaus Schunk, Vorsitzender des Fachbereichs Radio und Audiodienste im Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT) und Geschäftsführer von Radio Regenbogen: "Webradio- und Online-Audioangebote sind wichtige Wachstums- und Innovationstreiber im Markt. Die steigende Nutzung und das enorm breite Anbieterspektrum verlangen dabei mehr denn je nach fairen Regeln für Zugang und Auffindbarkeit. Aus unserer Sicht ein klarer Auftrag an die Politik."

Rainer Henze, Vorsitzender der Fokusgruppe Audio im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. und Gründer sowie Vorstand der laut ag: "Eine Herausforderung bleiben die Rechtekosten, die für viele Online-Audioanbieter wirtschaftlich kaum darstellbar sind. In der mobilen Nutzung sehen wir außerdem die begrenzten Datenvolumina derzeit noch als Hemmnis. Davon abgesehen gehen wir aber von hervorragenden Perspektiven für die weitere Marktentwicklung aus."

Auszüge aus den Studienergebnissen

Aktuell wurden 10.139 Online-Audioangebote in Deutschland gezählt, davon 7.686 User Generated Radiostreams oder kuratierte Playlists und 2.453 Webradio-Angebote. 53 Prozent der untersuchten Webradio-Angebote bieten Formate für spezielle Zielgruppen und Musikrichtungen, 47 Prozent eher klassische Radioformate für breitere Zielgruppen.

Ein Blick auf die Musikgenres verdeutlicht die Breite des Angebotsspektrums (siehe Grafik 1). Dabei gehen die Interessen allerdings auch im Internet weit über die reine Musiknutzung (93 Prozent) hinaus. So werden von den befragten Online-Audiohörern bereits zu 41 Prozent auch Nachrichten im Web gehört, zu 32 Prozent Regionales und Lokales, zu 16 Prozent weitere Informationssendungen und zu 15 Prozent Unterhaltungs- und Comedy-Formate (siehe Grafik 2).

Der gesamte Audio- und Musikkonsum, einschließlich Radio- und Webradio-Nutzung, findet bei den befragten Online-Audiohörern (ab 14 Jahren) schon zu 48 Prozent online statt. Besonders stark werden Live-Radio- und Musikstreamings nachgefragt. Genutzt werden Webradio- und Online-Audioangebote in den unterschiedlichsten Alltagssituationen zu Hause ebenso wie unterwegs, beispielsweise im Auto (26 Prozent), in Bus und Bahn (18 Prozent), zu Fuß (15 Prozent) oder auf dem Fahrrad (8 Prozent) (siehe Grafik 3).

Anbieter verzeichnen Anstieg bei Streaming- und On-Demand-Abrufen

Die Anbieter verzeichneten im letzten Jahr mehrheitlich Anstiege sowohl bei den Streaming- als auch bei den On-Demand-Abrufen. Dabei erfolgt fast jeder dritte Abruf (32 Prozent) über mobile Geräte. Bis 2018 rechnen die Anbieter im Schnitt mit einem weiteren Anstieg der Streaming-Abrufe um rund 20 Prozent pro Jahr und insbesondere mit einem starken Anstieg der mobilen Abrufe. Sie sollen 2018 bereits 45 Prozent des Gesamtvolumens ausmachen.

Die größten Hindernisse für die weitere Marktentwicklung sind aus Sicht der befragten Online-Audioanbieter vor allem die hohen Gebühren für Rechte und Lizenzen (75 Prozent), die begrenzten Datenvolumina bei Mobilfunkverträgen (74 Prozent) und die mangelnde Verfügbarkeit von mobilem Internet (47 Prozent). Als weitere Herausforderung werden die Etablierung einer Reichweitenmessung (20 Prozent) und die mangelnde Auffindbarkeit über Suchmaschinen und Drittplattformen (18 Prozent) genannt. Dementsprechend werden die weiteren Entwicklungen rund um Netze, Endgeräte und Plattformen für besonders erfolgskritisch erachtet. Als wichtigste Faktoren für eine positive Entwicklung werden Flatrates (79 Prozent), ein leistungsfähigerer Mobilfunk (74 Prozent), bessere WLAN-Verfügbarkeiten (73 Prozent), Audio-Streamings im Auto (71 Prozent), Audio-Home-Anlagen (57 Prozent), stationäre WLAN-Radios (54 Prozent), smarte TV-Geräte (43 Prozent) und stationäre Hybrid-Geräte (41 Prozent) genannt (siehe Grafik 4).

Gesamtveröffentlichung des Webradiomonitors 2016 unter: http://ots.de/eN5aI am 26. Oktober 2016, 16:15-18:00 Uhr, Medientage München, ICM München

Auftraggeber und methodische Hinweise:

Der Webradiomonitor 2016 wurde im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. und des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT) durch das Berliner Forschungsinstitut Goldmedia durchgeführt. Neben Webradio- und Online-Audioanbietern wurden in diesem Jahr erstmals auch Online-Audiohörer in Deutschland befragt. Die Onlinebefragungen fanden vom 8. Juni bis 14. Juli 2016 statt.

OTS: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62483 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62483.rss2

Kontakt: Stefan Sutor Tel.: (089) 63808-254 stefan.sutor@blm.de





presseportal.de weiter: Frankfurt - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www presseportal de/bilder - Die neue Alfa Romeo Giulia sammelt weiter Preise . Alfa Romeo Giulia gewinnt Wettbewerb Auto Europa 2017. Neuester Zugang ist die Trophäe für den Sieg im Wettbewerb "Auto Europa 2017". Die Vereinigung der italienischen Automobil-Journalisten wählten weiterlesen ...

Dazu meldet presseportal.de: SCY Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Sonstiges SCY Beteiligungen AG: Portfoliogesellschaften starten Verkaufsaktivitäten via Onlineshops im deutschsprachigen Raum . SCY Beteiligungen AG: Portfoliogesellschaften starten Verkaufsaktivitäten via Onlineshops im deutschsprachigen Raum. Neue Produktlinien beim Portfoliounternehmen ecabiotec AG: Solvid und anoxil animal care.. Neue Produktlinien beim Portfoliounternehmen ecabiotec AG: Solvid(R) und anoxil(R) animal care. 20.10.2016 / 09:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Frankfurt am Main, den weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: MÜNCHEN - Der Markt an Webradio- und Online-Audio-Angeboten in Deutschland wächst stetig . Webradio-Angebote immer stärker gefragt. 2016 hat der Webradiomonitor erstmals mehr als 10 000 Angebote erfasst, wie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) am Donnerstag mitteilte. Die Ergebnisse stellt die BLM gemeinsam mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und dem Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) bei den Münchner Medientagen Ende Oktober vor. Insgesamt wurden 10 139 Online-Audioangebote in Deutschland gezählt, davon fast 2500 Webradio-Angebote. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: BONN - Angetrieben durch den anhaltenden Boom im Onlinehandel hält Postchef Frank Appel einen massiven Ausbau von Arbeitsplätzen in seinem Unternehmen für möglich . Appel sieht gute Perspektiven für Jobaufbau bei der Post. Er könne sich gut vorstellen, dass in den kommenden Jahren weitere 100 000 Beschäftigte hinzukommen, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstagsausgabe). Davon dürften vor allem Menschen mit geringer Ausbildung profitieren. "Durch die Digitalisierung kommen wir in einen neue spannende Phase". In Deutschland beschäftigt die Post derzeit rund 209 000 Menschen und ist damit einer der größten Arbeitgeber. Weltweit sind es fast eine halbe Million. weiterlesen ...

Mehr dazu von n-tv.de: Neue Chance für Kaiser's Tengelmann: Norma zieht Klage zurück weiterlesen ...





























Dazu schreibt N24.de: Aufregung in der Tech-Welt -

Kommt jetzt ein lang erwartetes Apple-Produkt? weiterlesen ...

Dazu berichtet schwarzwaelder-bote.de: Russland: Schusswechsel in Aleppo nach Beginn der Waffenruhe weiterlesen ...

hna.de: Neues Salzlager für Straßenmeisterei Wolfhagen weiterlesen ...

merkur.de berichtet dazu: An die Werkbank, fertig, los! weiterlesen ...

Mehr dazu von abendzeitung-muenchen.de: NBA-Vorbereitung: Nowitzki verliert mit Dallas Testspiel gegen Houston weiterlesen ...