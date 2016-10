"MÜNCHEN - Gute Nachrichten für deutsche Musikfans: Die Videoplattform YouTube und die Rechte-Verwertungsgesellschaft ..."

Dazu meldet aktiencheck.de: Frankfurt - Alphabet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:



Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Friebel, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die A-Aktie des Internet-Giganten Alphabet Inc . Alphabet-Aktie: Q3-Zahlen über Erwartungen - Kursziel auf 920 USD erhöht! Aktienanalyse. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) von 870 USD auf 920 USD an. weiterlesen ...

wallstreet-online.de meldet dazu: FRANKFURT - Verbraucher in Deutschland informieren sich einer Umfrage zufolge vor dem Kauf von Versicherungen im Internet, die Mehrheit schließt den Vertrag aber weiterhin beim Vermittler

ab . Verbraucher-Mehrheit kauft Versicherungen beim Vermittler. Jeder Dritte hat bisher einmal eine Versicherung online gekauft, knapp jeder Zweite ist allerdings dafür offen, wie aus einer am Freitag veröffentlichten weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: FRANKFURT - Verbraucher in Deutschland informieren sich einer Umfrage zufolge vor dem Kauf von Versicherungen im Internet, die Mehrheit schließt den Vertrag aber weiterhin beim Vermittler ab . Verbraucher-Mehrheit kauft Versicherungen beim Vermittler. Jeder Dritte hat bisher einmal eine Versicherung online gekauft, knapp jeder Zweite ist allerdings dafür offen, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der GfK im Auftrag des Versicherungsverbandes GDV hervorgeht. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: MOUNTAIN VIEW - Die Stärke von Google im Internet-Geschäft hat seinem Mutterkonzern Alphabet im vergangenen Quartal erneut deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn beschert . Google-Mutter Alphabet steigert Umsatz und Gewinn deutlich. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 22,45 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang um gut 27 Prozent auf 5,06 Milliarden Dollar hoch, wie Alphabet nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Die Aktie legte nachbörslich zeitweise um 0,85 Prozent zu, weil die Zahlen über den Erwartungen der Börsianer lagen. weiterlesen ...

finanztreff.de schreibt weiter: dpa-AFX: Goldman hebt Ziel für Alphabet A-Aktie an - 'Conviction Buy List' weiterlesen ...





























moneymoney.de meldet: Alphabet: Ein Ende ist nicht in Sicht! weiterlesen ...

Dazu berichtet epochtimes.de weiter: Horror made in USA: Meiste Clown-Angriffe in NRW – Kinder besonders gefährdet weiterlesen ...

meedia.de meldet: Grusel-Clown-Welle vor Halloween: der Nachahmer-Effekt als Mediendilemma weiterlesen ...

Dazu berichtet t-online.de: VW hat erst etwa 300.000 Dieselautos umgerüstet weiterlesen ...

manager-magazin.de berichtet dazu: Börse: Deutsche Bank legt Zahlen vor - VW, Bayer und die US-Tech-Elite auch weiterlesen ...