"MÜNCHEN - Geringe Katastrophenschäden und ein starkes Lebensversicherungsgeschäft haben Europas größtem Versicherer ..."

Finanzvorstand Dieter Wemmer sieht den Versicherer für 2016 auf Kurs zu dem geplanten operativen Gewinn in Höhe von 10 bis 11 Milliarden Euro. Analysten gingen zuletzt im Schnitt von 10,4 Milliarden Euro aus.

























