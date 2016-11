"MÜNCHEN - Geringe Katastrophenschäden stimmen den weltgrößten Rückversicherer Munich Re wieder optimistischer für ..."

Im dritten Quartal verdiente die Munich Re unter dem Strich 685 Millionen Euro - fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Neben geringeren Schäden trugen dazu höhere Gewinne aus Kapitalanlagen bei. Die durch Hurrikan "Matthew" angerichteten Schäden schlagen sich bei der Munich Re erst im vierten Quartal nieder. Der Vorstand schätzt die Belastung "auf Basis sehr vorläufiger Zahlen" auf einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag und hat sie in seiner Jahresprognose bereits berücksichtigt.





dpa.de meldet dazu: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

aktiencheck.de weiter: Schwarzach am Main - Munich Re-Aktie: Rückversicherer dürfte die gekappte Gewinnprognose übertreffen - Aktienanalyse



Am 9 . Munich Re-Aktie: Rückversicherer dürfte die gekappte Gewinnprognose übertreffen - Aktienanalyse. November legt die Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ihre Zahlen zum dritten Quartal vor, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. weiterlesen ...

pressetext.de schreibt weiter: Digitale Talente dringend gesucht: Laut aktuellen Umfragen des Bitkom fehlen Deutschland über 43 000 Fachkräfte im Digitalbereich, 97 % der befragten Unternehmen halten Weiterbildung rund um Digitalthemen für wichtig . EIT Digital zur Zukunft der Arbeit: Welche Fähigkeiten werden nach der digitalen Transformation benötigt?. Etwa die Hälfte rechnet damit, dass es in den kommenden zehn Jahren mehr Arbeitsplätze für gut ausgebildete Beschäftigte geben wird. Um diesen wachsenden Bedarf aus der digitalen Transformation in Deutschland und Europa zu decken, benötigt die Wirtschaft ausgebildete Fachkräfte, die nicht nur die nötigen IT-Kenntnisse mitbringen, sondern auch Unternehmergeist besitzen. Aus diesem Grund hat EIT Digital gemeinsam mit 20 Technischen Universitäten, Forschungs- und Industriepartnern das europaweite Master School Programm ins Leben gerufen. Bei dem weiterführenden Studiengang erlangen die Studierenden zusätzlich zu ihren spezialisierten Technologiewissen breite unternehmerische Fähigkeiten. weiterlesen ...

Artikel von aktiencheck.de: Kulmbach - Munich Re-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":



Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rückversicherungsgesellschaft Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe . Munich Re-Aktie: Alle Zeichen stehen auf grün - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Artikel von aktien-meldungen.de: Preiskampf zwingt Munich Re zum Sprung ins Digitale weiterlesen ...





























rumas.de berichtet dazu: Munich Re-Aktie: 2016er-Schätzungen angehoben - J.P. Morgan erhöht Kursziel - Aktienanalyse weiterlesen ...

Weitere Nachricht von rumas.de: Munich Re-Aktie: Hurrikan Matthew hinterlässt wohl weniger Schäden als befürchtet - Kaufempfehlung - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu berichtet www.haz.de weiter: Dobrindt plant fürs Turbo-Netz 5G weiterlesen ...

neuepresse.de berichtet: Mit fünf Schritten ins Turbo-Netz weiterlesen ...

Dazu berichtet rumas.de: Munich Re-Aktie: Schwache Tage sind Kauftage! Aktienanalyse weiterlesen ...