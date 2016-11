"MÜNCHEN - Europas größter Autobauer Volkswagen kommt Forderungen der Belegschaft entgegen und will seine erste ..."

die Batteriefertigung als Ersatz für wegfallende Arbeit im Zuge der stärkeren Elektromobilität auch in Deutschland hochzieht. VW-Betriebsratsboss Bernd Osterloh pocht seit längerem darauf, dass auch in Europa - wo der Konzern das meiste Geld verdient - Produktionsstandorte für die Batterien entstehen sollen. Zur Zahl möglicher Mitarbeiter in neuen Werken wollte sich Müller nicht äußern.

Bei den derzeitigen Verhandlungen über einen "Zukunftspakt" zwischen Arbeitgeber und Belegschaft spielt eine große Rolle, wo und wie der Autobauer künftig seine Ressourcen einsetzt. Mit dem Pakt soll die renditeschwache Pkw-Kernmarke mit dem VW-Logo fit gemacht werden. Die Beteiligten wollen Leitlinien für einen Personalabbau mit Zusagen für Standorte und Produkte verbinden. Osterloh hatte zuletzt in der "Süddeutschen Zeitung" auch ein Scheitern des Pakts nicht ausgeschlossen, wenn es keine Zusagen für den Einstieg in die Batteriefertigung gebe.

Die Investitionen in neue Werke dürften in die Milliarden gehen. Nach früheren dpa-Informationen ist eine Batteriefabrik in Salzgitter auf der Agenda. Das dortige Werk für Verbrennungsmotoren verliert in den kommenden Jahren absehbar Arbeit, wenn E-Autos Marktanteile gewinnen. E-Antriebe sind weniger arbeitsintensiv als Verbrenner.

Laut Experten sollten die Akkus, die künftig einen großen Anteil der Wertschöpfung an den Autos ausmachen dürften, ohnehin nah an den Fertigungswerken der Fahrzeuge entstehen. Es mache keinen Sinn, die teuren und schweren Batterien zentral an einem Ort zu produzieren und dann um die Welt zu schiffen oder zu fliegen, sagte auch BMW-Chef Harald Krüger.

Bei den Diskussionen um Batteriefabriken geht es immer auch um den Grad der Fertigungstiefe in den neuen Werken selbst. Die Zellfertigung an sich ist vielen Unternehmen in der Regel zu teuer. In diese Richtung hatte sich auch VW-Chef Müller zuletzt geäußert. Osterloh mahnt aber immer wieder an, dass ein Konzern wie Volkswagen den Zusammenbau der einzelnen Zellen zur Batterie schon zum Anspruch haben müsse.





dpa.de schreibt dazu weiter: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: PEKING/CHENGDU - Der chinesische Staat mischt bei Investitionen in Deutschland kräftig mit . Chinas Staat mischt bei Investitionen mit - Gabriel trifft Aktivisten. Auch wächst die Zahl der Übernahmen in technologieintensiven Branchen, wie am Mittwoch aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht, die während des Besuchs von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) in China veröffentlicht wurde. Zum Abschluss seiner teils kontroversen Gespräche in Peking traf der Vizekanzler mit einer Gruppe von Bürgerrechtsanwälten, Menschenrechtlern und Intellektuellen zusammen. Anschließend flog Gabriel nach Chengdu, um an einer Messe teilzunehmen. weiterlesen ...

wallstreet-online.de berichtet dazu: CHENGDU - Der Anteil staatlicher Akteure bei chinesischen Investitionen in Deutschland steigt . Anteil staatlicher Investoren aus China in Deutschland steigt. Auch wächst die Zahl der Übernahmen in technologieintensiven Branchen, wie am Mittwoch aus

einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. Nach einer Prognose könnten chinesische Unternehmen im Jahr 2025 bereits 4,3 Milliarden US-Dollar in weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de: CHENGDU - Der Anteil staatlicher Akteure bei chinesischen Investitionen in Deutschland steigt . Anteil staatlicher Investoren aus China in Deutschland steigt. Auch wächst die Zahl der Übernahmen in technologieintensiven Branchen, wie am Mittwoch aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. Nach einer Prognose könnten chinesische Unternehmen im Jahr 2025 bereits 4,3 Milliarden US-Dollar in Deutschland investieren. weiterlesen ...

oberpfalznetz.de meldet: Anteil staatlicher Investoren aus China steigt weiterlesen ...





























Dazu schreibt wolfsburgerblatt.de: Volkswagen Immobilien weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von wolfsburgerblatt.de: Eröffnungsfeier mit 1.000 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Belegschaft, Konzern und Gewerkschaften weiterlesen ...

n-tv.de berichtet dazu: E-Auto-Produktion ankurbeln: VW findet chinesischen Kooperationspartner weiterlesen ...

rumas.de meldet dazu: Volkswagen-Aktie: Produktion wieder aufgenommen - Zukunftspläne noch ungewiss - Aktienanalyse weiterlesen ...

Artikel von heute.de: VW auch in Brasilien in die Enge getrieben weiterlesen ...