"MÜNCHEN - Die Staatsanwaltschaft München wird demnächst entscheiden, ob es bei der Revision gegen die Freisprüche ..."

vor Schadenersatz-Zahlungen für die Pleite des Medienkonzerns Kirch bewahren. Alle fünf hatten dies zurückgewiesen.



Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG erneut angehoben. Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Immer mehr Bundesbürger glauben einer Umfrage von TNS Infratest zufolge an eine positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft: Zwei Drittel (68 Prozent) der Bevölkerung sind laut der Befragung im Auftrag der Deutschen Bank und der Initiative "Deutschland - Land der Ideen" davon überzeugt, dass der Standort Deutschland

auch in Zukunft stark bleibt. Berlin - Die Verbraucherzentrale hat laut «Süddeutscher Zeitung» sechs Kreditinstitute wegen zu hoher Gebühren beim Basiskonto abgemahnt. Die Banken sind seit Juni verpflichtet, ein Basiskonto anzubieten - vor allem für sozial schwächere Kunden wie Asylbewerber, Obdachlose und überschuldete Menschen. Nach Ansicht der Verbraucherzentrale verstoßen die Deutsche Bank, die Postbank, die Targobank, die Sparkasse Holstein, die Volksbank Karlsruhe und die BBBank gegen die gesetzlich festgelegten Richtlinien. Diese besagen, dass die Gebühren «angemessen und marktüblich» sein müssen.

Staatsanwaltschaft prüft Urteilsbegründung im Deutsche-Bank-ProzessMÜNCHEN - Die Staatsanwaltschaft München wird demnächst entscheiden, ob es bei der Revision gegen die Freisprüche für fünf ehemalige Top-Manager der Deutschen Bank bleibt. Am vergangenen Mittwoch sei die schriftliche Urteilsbegründung des Landgerichts München I zu dem Prozess eingegangen, sagte eine Sprecherin der Behörde der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Am Donnerstag lief damit die vierwöchige Frist an, innerhalb derer die Staatsanwaltschaft entscheiden muss, ob sie ihre Revision weiter verfolgen oder zurücknehmen wird.