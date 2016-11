"MÜNCHEN - Die Chefs der großen deutschen Autobauer haben sich zurückhaltend zum Wahlsieg von Donald Trump geäußert "

"MÜNCHEN - Die Chefs der großen deutschen Autobauer haben sich zurĂŒckhaltend zum Wahlsieg von Donald Trump geĂ€ußert "

Bild: © Volkswagen AG

























dpa.de berichtet: FRANKFURT - Die amerikanische Handelskammer in Deutschland (AmCham) befĂŒrchtet im Fall einer wirtschaftlichen Abschottung unter dem kĂŒnftigen US-PrĂ€sidenten Donald Trump Folgen fĂŒr den gemeinsamen Handel . US-WAHL: US-Handelskammer warnt vor Folgen fĂŒr deutsche Exporte. "Die USA sind der grĂ¶ĂŸte Abnehmer deutscher Exporte, eine Politik des Protektionismus wĂ€re fĂŒr die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen nicht hilfreich", sagte AmCham-PrĂ€sident Bernhard Mattes am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Es bleibe indes abzuwarten, wie Trump im Amt handle. weiterlesen ... Dazu meldet wallstreet-online.de: OMG! PrĂ€sidentschaftswahlen in den USA Ist es jetzt die Nacht der NĂ€chte? Live-Berichterstattung . Der DAX, die US-Wahl und das Auf und Ab. Dutzende nichtssagende Interviews zum Wahlausgang. Analysen. Umfragen. EinschĂ€tzungen. Zur

Politik. Zur Wirtschaft. Zur Börse. Wer ist besser? Hillary Clinton oder doch Donald Trump? Aufgeregtheit bis zum Hyperventilieren. WTF! Muss einen das wirklich weiterlesen ... Dazu berichtet dpa.de weiter: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: DĂ€mpfer fĂŒr Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine EnttĂ€uschung bei den Wachstumszahlen fĂŒr das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China kĂŒnftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ... Dazu schreibt www.pnn.de weiter: Zellenproduktion: Batterie-Dilemma reloaded weiterlesen ... Meldung von boerse-online.de: Volkswagen-Kernmarke VW: VerkĂ€ufe in USA rutschen im Oktober weiter deutlich ab weiterlesen ...































boerse-online.de schreibt: Volkswagen-Aktie: Absatz in den USA bricht weiter ein weiterlesen ... Dazu schreibt wolfsburgerblatt.de weiter: Eröffnungsfeier mit 1.000 GĂ€sten aus Politik, Wirtschaft, Belegschaft, Konzern und Gewerkschaften weiterlesen ... politikexpress.de schreibt: McDonald–s Benefiz-Gala zugunsten Familien schwer kranker Kinder mit Rekord-Spendensumme (FOTO) weiterlesen ... politikexpress.de berichtet dazu: Westfalenpost: Geburtenrate: Mal nicht nur meckern weiterlesen ...

US-WAHL: Deutsche Autobauer Ă€ußern sich zurĂŒckhaltend zum WahlausgangMÜNCHEN - Die Chefs der großen deutschen Autobauer haben sich zurĂŒckhaltend zum Wahlsieg von Donald Trump geĂ€ußert. Daimler -Chef Dieter Zetsche sagte am Mittwoch auf dem Branchenkongress "Autogipfel" des "Handelsblatts" in MĂŒnchen, eine "gehörige Portion Skepsis" sei jetzt nach dem Ausgang der US-Wahl vorhanden. WahlkĂ€mpfe beschrieben aber nur begrenzt, was man nach der Wahl zu erwarten habe, sagte er. "Ich hoffe natĂŒrlich erstmal, dass das Wahlergebnis sich jetzt nicht noch nachteiliger auf den Volkswagen -Konzern auswirkt", sagte VW -Chef Matthias MĂŒller angesichts der Rechtsstreitigkeiten in den USA rund um manipulierte Diesel-Abgastests. Ein Jahr lang habe man sehr konstruktiv mit den US-Behörden zusammengearbeitet. BMW -Vorstandschef Harald KrĂŒger sagte, es gelte abzuwarten, wie die Außen- und Wirtschaftspolitik unter Trump aussehen werde. Alle großen deutschen Autokonzerne lebten vom offenen Welthandel.