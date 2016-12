"MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 45 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf ..."

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Meldung von dpa.de: DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG von 35,00 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen . ANALYSE-FLASH: Lampe hebt Ziel für Deutsche Beteiligungs AG - 'Kaufen'. Analyst Christoph Schlienkamp konstatierte in einer Studie vom Dienstag vielversprechendes Wachstumspotenzial. Er passte sein Bewertungsmodell an jüngste Meldungen sowie die Kapitalerhöhung an./ag/zb weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 28 November 2016 Herzlich willkommen an der Frankfurter Börse, Aves One AG . Börse Frankfurt-News: Notierungsaufnahme der Aves One AG im Prime Standard. Der Logistik-Investor hat 17,8 Millionen Euro platziert. weiterlesen ...

Nachricht von wallstreet-online.de: NÜRNBERG - Die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten wird nach Einschätzung von Fachleuten vorerst keine größeren Folgen für Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Deutschland haben Mittelfristig aber könnte die von ihm geplante Politik der wirtschaftlichen Abschottung zum Risiko für exportorientierte deutsche Unternehmen werden, . Volkswirte: Deutscher Wirtschaft droht vorerst kein 'Trump-Effekt'. weiterlesen ...

boerse-online.de schreibt weiter: Börsen in Europa bleiben schwach auf der Brust weiterlesen ...

nw-news.de berichtet: «Aufschwung bleibt intakt»: Ifo-Index bleibt unverändert hoch weiterlesen ...

rhein-zeitung.de weiter: Ifo-Index unverändert hoch - „Aufschwung bleibt intakt“ weiterlesen ...

Dazu schreibt ariva.de: Robert Halver, Baader Bank AG: Halvers Kolumne: Wie viel Angst müssen Anleger vor dem GAU an den Zinsmärkten haben? weiterlesen ...

Nachricht von politikexpress.de: LeaseWeb-Umfrage: Standards wichtig für Sicherheit weiterlesen ...

Dazu berichtet n-tv.de: Trump als Risiko für Deutschland: IW-Forscher sagen Mini-Wachstum voraus weiterlesen ...