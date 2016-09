"MÜNCHEN - Die Autokonzerne investieren nach einer Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young derzeit viel weniger ..."

die beiden größten Investitionen angekündigt: Den Bau einer Batteriefabrik im sächsischen Kamenz und die Modernisierung des Mercedes-Benz-Werks Hamburg für je 500 Millionen Euro.

Für die Studie untersuchte Ernst & Young die Investitionen von VW , BMW , Daimler, Toyota , GM, Ford , Fiat Chrysler , Peugeot -Citroen, Renault , Honda , Mazda , Mitsubishi, Nissan , Suzuki , Hyundai und Kia.





























yahoo.com weiter: Bekannte Stärken in der beruflichen Bildung, aber noch immer Nachholbedarf bei den Investitionen: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lobte in einem am Donnerstag vorlegten Bildungsbericht die Berufsausbildung in Deutschland, verwies aber auf Schwächen bei der Finanzierung des gesamten Bildungswesens . OECD lobt berufliche Bildung in Deutschland. Der Trend zu höheren Abschlüssen, die auch deutlich bessere Einkommen versprechen, hält an. weiterlesen ...

dpa.de schreibt: Berlin - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze . Deutschland bei privaten Investitionen an der Spitze. Das geht aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter 2015 bei knapp 18 Prozent der Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie über dem Schnitt der Euro-Länder. Bei staatlichen Investitionen schneide Deutschland dagegen seit «geraumer Zeit» schwächer ab, hieß es weiter. weiterlesen ...

