"MÜNCHEN - Die aktuellen Probleme der großen deutschen Banken bergen nach Ansicht von Ifo-Chef Clemens Fuest hohe ..."

Fuest forderte strengere Kapitalvorschriften fĂŒr Banken. "Ein zentraler Punkt in der Finanzkrise, den die Politik nicht gelöst hat, ist, dass die Banken genug Eigenkapital haben mĂŒssen", betonte der Ökonom. "Das Ziel mĂŒsste mindestens acht Prozent der Bilanzsumme sein. Nur dann kann es funktionieren, dass Banken, die in eine Krise geraten, Verluste auffangen können und - wenn sie geschlossen werden mĂŒssen - nicht die Steuerzahler belasten."





























Dazu berichtet dpa.de weiter: BERLIN - Linken-Chef Bernd Riexinger hat gefordert, die mit Problemen kĂ€mpfende Deutsche Bank unter öffentliche Kontrolle zu stellen . Linke fordern öffentliche Kontrolle fĂŒr Deutsche Bank. "Die Deutsche Bank hat sich zu Boden gewirtschaftet", sagte Riexinger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Chaos-Bank ist nichts mehr wert, aber das Management strotzt weiter vor Borniertheit." Die Deutsche Bank mĂŒsse unter demokratische Kontrolle gestellt und auf einen öffentlichen Auftrag festgelegt werden. "Statt erneut Milliarden Steuergelder zu verbrennen, muss das FinanzgeschĂ€ft auf eine solide Basis gebracht werden." Dazu zĂ€hlen laut Riexinger die zinsgĂŒnstige Finanzierung wirtschaftlich sinnvoller Investitionen. weiterlesen ...

Dazu berichtet salzburg.com weiter: Die Deutsche Bank braucht laut Vorstandschef John Cryan keine RĂŒckendeckung durch die Politik . Deutsche-Bank-Chef: Brauchen keine Staatshilfe. In einem Interview der "Bild"-Zeitung (Mittwochausgabe) sagte Cryan auf die Frage, ob die Bank Staatshilfen benötige: "Das ist fĂŒr uns kein Thema. Ich habe die weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich nicht zu möglicher staatlicher UnterstĂŒtzung fĂŒr die mit Problemen kĂ€mpfende Deutsche Bank Ă€ußern . Merkel: Kein Kommentar zu möglichen Hilfen fĂŒr Deutsche Bank. Merkel sagte auf eine entsprechende Frage am Dienstag in Berlin, dass das Institut "ein Teil des deutschen Banken- und Finanzwesens ist und dass wir uns natĂŒrlich wĂŒnschen, dass alle Unternehmen, auch wenn es temporĂ€re Schwierigkeiten gibt, eine gute Entwicklung nehmen." DarĂŒber hinaus wolle sie das Thema nicht kommentieren. Merkel Ă€ußerte sich bei einer Pressekonferenz mit dem Premierminister von Malaysia, Najib Razak. weiterlesen ...

