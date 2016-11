"MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re hofft nach dem Sieg von Donald Trump bei der ..."

Die nach Trumps Sieg befürchteten Turbulenzen an den weltweiten Finanzmärkten stimmen Schneider noch nicht bange. So habe das Brexit-Votum in Großbritannien gezeigt, dass sich die Märkte schnell wieder normalisieren könnten. Wenig begeistert zeigte sich der Manager von der Aussicht, dass die US-Notenbank Fed wegen der erhöhten politisch-wirtschaftlichen Unsicherheit die anvisierte Anhebung der Zinsen wieder verschieben könnte. Eigentlich habe die Munich Re gehofft, dass die Fed eine internationale Trendwende hin zu höheren Zinsen einleite. Vor allem Lebensversicherer leiden seit Jahren unter dem anhaltenden Zinstief.

dpa.de: FRANKFURT - Die amerikanische Handelskammer in Deutschland (AmCham) befürchtet im Fall einer wirtschaftlichen Abschottung unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump Folgen für den gemeinsamen Handel . US-WAHL: US-Handelskammer warnt vor Folgen für deutsche Exporte. "Die USA sind der größte Abnehmer deutscher Exporte, eine Politik des Protektionismus wäre für die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen nicht hilfreich", sagte AmCham-Präsident Bernhard Mattes am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Es bleibe indes abzuwarten, wie Trump im Amt handle. weiterlesen ...

dpa.de meldet dazu: MÜNCHEN - Glück bei Katastrophen und an den Finanzmärkten stimmen den weltgrößten Versicherer Munich Re wieder optimistischer für das laufende Jahr . Munich Re gewinnt dank geringer Schäden wieder Zuversicht. Nach der Gewinnwarnung vom Mai setzte der Vorstand sein Ziel für 2016 am Mittwoch wieder herauf. Der Überschuss soll die zuletzt ins Auge gefassten 2,3 Milliarden Euro nun deutlich übertreffen, wie Finanzvorstand Jörg Schneider in München ankündigte. Als einen Grund für die verbesserten Aussichten nannte das Management die "zufallsbedingt unterdurchschnittliche Schadenbelastung aus Großschäden". weiterlesen ...

Dazu de.msn.com: In den USA stehen alle Zeichen auf Trump Im Falle seiner Präsidentschaft müsste sich Europa wohl oder übel mit den außenpolitischen Positionen Donald Trumps auseinandersetzen . Was Trumps Sieg für Deutschland bedeuten würde. Welche Folgen sein Einzug ins Weiße Haus für uns haben könnte, haben wir hier zusammengetragen. Bisher war das Verhältnis zu Deutschland und Europa im US-Wahlkampf nur eine Randnotiz. Das dürfte sich nach der Wahl ändern. Während die Bundesregierung im Fall eines Clinton-Wahlsiegs weiterlesen ...

wallstreet-online.de: MÜNCHEN - Geringe Katastrophenschäden stimmen den weltgrößten Rückversicherer Munich Re wieder optimistischer für das laufende Jahr . Munich Re erwartet wieder mehr Gewinn - Geringe Schäden helfen. Nach der Gewinnwarnung vom Mai setzte der Vorstand sein Gewinnziel für 2016 am Mittwoch wieder herauf. Der Überschuss soll die zuletzt ins Auge gefassten 2,3 Milliarden Euro nun deutlich übertreffen, weiterlesen ...

t-online.de schreibt dazu weiter: Munich Re gewinnt dank geringer Schäden wieder Zuversicht weiterlesen ...

nw-news.de berichtet dazu: Geringere Schäden helfen: Munich Re erwartet wieder mehr Gewinn weiterlesen ...

Dazu berichtet www.pnn.de weiter: Zellenproduktion: Batterie-Dilemma reloaded weiterlesen ...

Meldung von politikexpress.de: neues deutschland: Sozialforscher Bäcker in Rentendebatte: Geringverdiener besser absichern weiterlesen ...

Mehr dazu von wiwo.de: Quo vadis, Amerika?: Trump ein Desaster, Clinton irritierend weiterlesen ...

www.br.de berichtet: US-Präsident Obama kommt im November noch einmal nach Deutschland weiterlesen ...