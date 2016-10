"MÜNCHEN - Der Spezialchemiekonzern Wacker bleibt trotz eines Umsatzrückgangs im dritten Quartal optimistisch für das ..."

Das Marktumfeld für das Geschäft mit Reinstsilicium sei schwierig geblieben, weil Solarkunden im September deutlich weniger Material bestellt hätten als in den vorangegangenen Monaten, hieß es. Inzwischen mehrten sich aber die Signale, dass sich die Nachfrage wieder belebe. An den Zielen für das Gesamtjahr hielt Staudigl fest. Das operative Ergebnis dürfte weiter am oberen Ende der angegebenen Spanne liegen. Wacker hatte eine Steigerung des um Sondererträge bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 5 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt. Dabei dürfte der Konzernumsatz im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen.





Nachricht von wallstreet-online.de: Wacker Chemie AG: WACKER SCHLIESST 3 QUARTAL 2016 MIT GUTEN ERGEBNISSEN AB





DGAP-News: Wacker Chemie AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis





Wacker Chemie AG: WACKER SCHLIESST 3 . Wacker Chemie AG: WACKER SCHLIESST 3. QUARTAL 2016 MIT GUTEN ERGEBNISSEN AB (deutsch). QUARTAL 2016 MIT GUTEN ERGEBNISSEN AB





27.10.2016 / 07:14





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





--------------------------------------------------------------------------- weiterlesen ...

dgap.de: Wacker Chemie AG, DE000WCH8881 . Wacker Chemie AG: WACKER SCHLIESST 3. QUARTAL 2016 MIT GUTEN ERGEBNISSEN AB. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: Wacker Chemie AG: WACKER SCHLIESST 3 QUARTAL 2016 MIT GUTEN ERGEBNISSEN AB . Wacker Chemie AG: WACKER SCHLIESST 3. QUARTAL 2016 MIT GUTEN ERGEBNISSEN AB. weiterlesen ...

Dazu berichtet pressetext.de: Digitale Talente dringend gesucht: Laut aktuellen Umfragen des Bitkom fehlen Deutschland über 43 000 Fachkräfte im Digitalbereich, 97 % der befragten Unternehmen halten Weiterbildung rund um Digitalthemen für wichtig . EIT Digital zur Zukunft der Arbeit: Welche Fähigkeiten werden nach der digitalen Transformation benötigt?. Etwa die Hälfte rechnet damit, dass es in den kommenden zehn Jahren mehr Arbeitsplätze für gut ausgebildete Beschäftigte geben wird. Um diesen wachsenden Bedarf aus der digitalen Transformation in Deutschland und Europa zu decken, benötigt die Wirtschaft ausgebildete Fachkräfte, die nicht nur die nötigen IT-Kenntnisse mitbringen, sondern auch Unternehmergeist besitzen. Aus diesem Grund hat EIT Digital gemeinsam mit 20 Technischen Universitäten, Forschungs- und Industriepartnern das europaweite Master School Programm ins Leben gerufen. Bei dem weiterführenden Studiengang erlangen die Studierenden zusätzlich zu ihren spezialisierten Technologiewissen breite unternehmerische Fähigkeiten. weiterlesen ...

Dazu maz-online.de weiter: Vier Jubiläen im Stahlwerk weiterlesen ...





























rumas.de schreibt dazu: Wacker Chemie-Aktie: Gutes zweites Geschäftshalbjahr erwartet - DZ BANK rät weiter zum Kauf - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu schreibt finanztreff.de weiter: dpa-AFX: Hauck & Aufhäuser belässt Wacker Chemie auf 'Sell' - Ziel 71 Euro weiterlesen ...

Dazu meldet tagesschau.de weiter: Ifo-Geschäftsklimaindex: Optimistisch in den Herbst weiterlesen ...

Dazu schreibt finanztreff.de: DIHK-Präsident Schweitzer warnt vor Abschottung weiterlesen ...

Dazu schreibt boerse-online.de: Halloween lässt bei Unternehmen die Kassen klingeln weiterlesen ...