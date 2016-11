"MÜNCHEN - Der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, Clemens Fuest, erwartet nach dem Wahlsieg von Donald ..."

befürchtet, dass der neue US-Präsident Klimaschutzmaßnahmen blockieren könnte: "Ein Präsident, der den vom Menschen gemachten Klimawandel bezweifelt, wird wenig Ambitionen haben, ein Vorreiter beim Klimaschutz zu sein."

Der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, Clemens Fuest, erwartet nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA Nachteile für die deutsche Wirtschaft. "Wenn Trump die Handelsschranken durchsetzen könnte, die er angekündigt hat, wäre der Schaden groß", betonte Fuest am Mittwoch in München. "In Deutschland hängen 1,5 Millionen Arbeitsplätze vom US-Geschäft ab, die USA sind der wichtigste Handelspartner."

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re hofft nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl auf schnelle Klarheit über die künftige Wirtschaftspolitik. "Ich bin davon überzeugt, dass sowohl die Republikaner als auch der Kandidat sich bewusst sind, dass es ohne freien Handel nicht geht", sagte Finanzvorstand Jörg Schneider am Mittwoch mit Blick auf Trumps erwarteten Hang zum Protektionismus. Die USA seien für die Munich Re der wichtigste Markt, auf dem sie jährlich rund 10 Milliarden Euro an Prämien einnehme. Bis auf den Streit um die von Präsident Barack Obama eingeführte Krankenversicherung hätten Versicherungsthemen im US-Wahlkampf aber keine größere Rolle gespielt.

Die amerikanische Handelskammer in Deutschland (AmCham) befürchtet im Fall einer wirtschaftlichen Abschottung unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump Folgen für den gemeinsamen Handel. "Die USA sind der größte Abnehmer deutscher Exporte, eine Politik des Protektionismus wäre für die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen nicht hilfreich", sagte AmCham-Präsident Bernhard Mattes am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Es bleibe indes abzuwarten, wie Trump im Amt handle.

Glück bei Katastrophen und an den Finanzmärkten stimmen den weltgrößten Versicherer Munich Re wieder optimistischer für das laufende Jahr. Nach der Gewinnwarnung vom Mai setzte der Vorstand sein Ziel für 2016 am Mittwoch wieder herauf. Der Überschuss soll die zuletzt ins Auge gefassten 2,3 Milliarden Euro nun deutlich übertreffen, wie Finanzvorstand Jörg Schneider in München ankündigte. Als einen Grund für die verbesserten Aussichten nannte das Management die "zufallsbedingt unterdurchschnittliche Schadenbelastung aus Großschäden".

Munich Re gewinnt dank geringer Schäden wieder Zuversicht

Geringere Schäden helfen: Munich Re erwartet wieder mehr Gewinn

