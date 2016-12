Nach der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten am 8. November 2016 äußerte EU-Kommissarin Cecilia Malmström, für einige Zeit würde es eine Pause in den Verhandlungen zu einer Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) zwischen der Europäischen Union und den USA geben. Trump hatte in seinem Wahlkampf Freihandelsabkommen mehrfach scharf kritisiert.





dpa.de berichtet: MÜNCHEN - Der Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) hat die Hoffnung auf ein transatlantisches Handelsabkommen mit den USA noch nicht aufgegeben . VCI-Chef gibt Hoffnung auf Handelsabkommen mit den USA noch nicht auf. "Vielleicht liegt TTIP nur im Kühlschrank", sagte Kurt Bock der "Süddeutschen Zeitung" (Montagausgabe), der auch Chef des Chemiekonzerns BASF ist. "Wir werden weiter für den Freihandel trommeln." Für die Chemieindustrie sei TTIP wichtig, betonte er. Das Abkommen setze Standards. Seit September ist Bock auch Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI). Sie ist mit 446 000 Mitarbeitern und fast 190 Milliarden Euro Umsatz einer der größten Industriezweige in Deutschland. weiterlesen ...

wallstreet-online.de meldet dazu: Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Als Lehre aus dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl will die CSU im Bundestagswahlkampf verstärkt auf soziale Netzwerke setzen: "Die Wahlsysteme

in Deutschland und den USA sind sehr unterschiedlich . CSU will im Bundestagswahlkampf auf soziale Netzwerke setzen. Aber die sozialen Netzwerke, auf die sich Trump gestützt hat, bieten sicher auch im Bundestagswahlkampf weiterlesen ...

aktiencheck.de berichtet: Kulmbach - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":



Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemieproduzenten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe . BASF-Aktie: Aussichten hellen sich weiter auf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de weiter: WIEN - Österreich ist 1995 der EU beigetreten Ein Jahr zuvor hatten mehr als 66 Prozent der Österreicher dem Beitritt in einer Volksabstimmung zugestimmt . STICHWORT: Österreich und die EU - Mögliche Folgen eines Austritts. Das Land gehörte von Anfang an zu den Nettozahlern, überwies also mehr Geld nach Brüssel als es zurückbekam. Aktuell liegt die Nettozahlung bei etwa 0,85 Milliarden Euro. Deutschland zahlt im Vergleich etwa 14,3 Milliarden Euro netto nach Brüssel. Dabei hat die Wirtschaft der Alpenrepublik massiv von der Zugehörigkeit zum europäischen Binnenmarkt mit seinen Handelserleichterungen profitiert. weiterlesen ...

Mehr dazu von nw-news.de: Flugkapitäne arbeiten wieder: BDA-Präsident warnt Lufthansa-Piloten vor neuen Streiks weiterlesen ...





























Nachricht von wiwo.de: Konflikt: Wirtschaft warnt Lufthansa-Piloten vor neuen Streiks weiterlesen ...

n-tv.de berichtet dazu: Ölpreise steigen kräftig: Dax schließt nur knapp im Plus weiterlesen ...

Dazu bsi-fuer-buerger.de: Arbeitslosigkeit in Deutschland: Gute Zahlen, schlimmer „USA-Trend“ weiterlesen ...

da-imnetz.de weiter: „Trump-Effekt“? So bewerten Experten die Folgen der US-Wahl weiterlesen ...

Dazu berichtet meedia.de: Kommentar zu „Wir haben ihn nicht ernst genommen“: Deutsche Chefredakteure zur Trump-Berichterstattung von journalist-usa weiterlesen ...