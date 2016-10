93 Prozent der befragten Online-Audiohörer nutzen das Internet zum Musikhören, 41 Prozent gaben an, auch Nachrichten über das Web zu verfolgen. Es gebe große Vielfalt an Angeboten im Netz, so BLM-Chef Siegfried Schneider. "Neben der Anzahl steigt auch die Nutzung von Jahr zu Jahr. Damit gewinnen diese Angebote für die Nutzer, die Marktbeteiligten und die Medienpolitik immer mehr an Bedeutung."





Dazu meldet dpa.de weiter: MÜNCHEN - Der Markt an Webradio- und Online-Audio-Angeboten in Deutschland wächst stetig . Webradio-Angebote immer stärker gefragt. 2016 hat der Webradiomonitor erstmals mehr als 10 000 Angebote erfasst, wie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) am Donnerstag mitteilte. Die Ergebnisse stellt die BLM gemeinsam mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und dem Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) bei den Münchner Medientagen Ende Oktober vor. Insgesamt wurden 10 139 Online-Audioangebote in Deutschland gezählt, davon fast 2500 Webradio-Angebote. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: HAMBURG/MENLO PARK - Facebook ist wie angekündigt gegen das in Deutschland verfügte Verbot, Daten der Tochter WhatsApp auszuwerten, vor Gericht gezogen . Facebook geht gegen Stopp der Datenweitergabe bei WhatsApp vor. Das bestätigte ein Sprecher des weltgrößten Online-Netzwerks am Mittwoch. Der Hamburger Datenschützer Johannes Caspar hatte Facebook Ende September untersagt, Daten von deutschen WhatsApp-Nutzern zu erheben und zu speichern. weiterlesen ...

Artikel von presseportal.de: Eschborn - - Jedes zweite Unternehmen hat Probleme, offene Stellen zu besetzen - Handwerker, Vertriebsprofis und Ingenieure sind am schwierigsten zu finden Der Fachkräftemangel setzt die Wirtschaft in Deutschland weiter unter Druck . Studie: Fachkräftemangel in Deutschland so drastisch wie seit 2006 nicht mehr. 49 Prozent der Unternehmen haben massive Probleme, offene weiterlesen ...

www.tt.com schreibt weiter: Eine Kurzbotschaft, die beim Zuhörer ankommt und ihm nicht mehr aus dem Sinn geht . Wenige Worte, große Wirkung. Politik, Wirtschaft und Medien sind ständig auf der Suche nach solch kreativen Wortspielen. Manchmal werden sie fündig. weiterlesen ...

Dazu meldet abendblatt.de weiter: International im Mittelfeld: Deutsche Digital-Wirtschaft weiterhin nur Mittelmaß weiterlesen ...





























Dazu schreibt wiwo.de: Russlands Präsident: Warum Putin Deutschland schätzt weiterlesen ...

tagesschau.de meldet dazu: Galaxy Note 7: Samsung will Zulieferer entschädigen weiterlesen ...

N24.de schreibt dazu: Innovativer Vorstoß -

Microsoft will in München neue Welt des Arbeitens vorleben weiterlesen ...

Dazu tz-online.de weiter: Kirche im Netz: credo-online mit Bibel-Rap und Psalmobeats weiterlesen ...

Meldung von tagesspiegel.de: Was ist die ARD? weiterlesen ...