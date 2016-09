"MOUNTAIN VIEW - Google startet als Konkurrenz für WhatsApp und andere Kurzmitteilungsdiensten eine eigene App mit ..."

Facebook

besonders stark bei Kurzmitteilungs-Apps. DerMessenger und die ebenfalls zum weltgrößten Online-Netzwerk gehörende Anwendung WhatsApp haben jeweils mehr als eine Milliarde Nutzer.hat die populäre SMS-Alternative iMessage, die allerdings nur auf Geräten des Konzerns verfügbar ist.

Für das Google -Betriebssystem Android gab es bislang keine zentrale Messaging-App des Suchmaschinenkonzerns. Entsprechend besetzten Dienste anderer Anbieter diesen Platz. Googles App bisherige Kommunikations-App "Hangouts" konnte damit nicht mithalten. Jetzt will der Konzern auf Aufholjagd gehen. Vor kurzem startete auch die ebenfalls im Mai angekündigte Videochat-App "Duo". Während man sich bei "Hangouts" noch mit seinem Google-Konto anmeldete, werden "Allo" und "Duo" ähnlich wie WhatsApp an die Telefon-Nummer angebunden. Eine Desktop-Version gibt es bisher nicht.

Beim persönlichen Assistenten von "Allo" will Google von seinen vielen Daten zu lokalen Geschäften oder Reiseverbindungen sowie dem Wissen über die Welt profitieren. Der "Assistant" braucht allerdings Zugang zu den Nachrichten, um funktionieren zu können. Deshalb ist die Kommunikation standardmäßig nicht komplett zwischen Geräten der Nutzer verschlüsselt, sondern nur auf den Transportwegen zwischen Smartphone und Servern. Bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie sie inzwischen bei WhatsApp oder iMessage üblich ist, sind die Inhalte hingegen nur auf den Geräten der sich unterhaltenden Nutzer offen sichtbar. Bei "Allo" kann man das im "Incognito"-Modus für vertrauliche Unterhaltungen einschalten.

Auch Facebook setzt auf Chatbots, öffnete seinen Messenger aber für Assistenten vieler verschiedener Anbieter, von Medien bis Fluggesellschaften oder Banken. Ein Plan ist, den Facebook Messenger auch in der Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden zu etablieren und damit Geld zu verdienen.

Für Google ist "Allo" Teil eines größeren Projekts, sich mit seinem Assistenten tiefer im Alltag der Nutzer zu verankern. Der "Assistant" wird auch im geplanten vernetzten Lautsprecher Google Home stecken, mit dem man sich unterhalten kann. Google will damit in den Mittelpunkt im vernetzten Zuhause rücken, ähnlich wie Amazon das bereits mit seinem smarten Lautsprecher Echo versucht.





























