"MOUNTAIN VIEW - Google macht WhatsApp und anderen Kurzmitteilungsdiensten Konkurrenz mit einer App mit eingebautem ..."

Facebook

Apple

besonders stark bei Kurzmitteilungs-Apps. DerMessenger und die ebenfalls zum weltgrößten Online-Netzwerk gehörende Anwendung WhatsApp haben jeweils mehr als eine Milliarde Nutzer.hat die SMS-Alternative iMessage, die allerdings nur auf Geräten des Konzerns verfügbar ist.

Für das Google -Betriebssystem Android gab es bislang keine zentrale Messaging-App des Suchmaschinenkonzerns. Google war in dem Bereich zurückgefallen und will jetzt auf Aufholjagd gehen. Vor kurzem startete auch die ebenfalls im Mai angekündigte Videochat-App "Duo". Beim persönlichen Assistenten von "Allo" will Google von seinen vielen Daten zu lokalen Geschäften oder Reiseverbindungen sowie dem Wissen über die Welt profitieren.

Auch Facebook setzt auf Chatbots, öffnete seinen Messenger aber für Assistenten vieler verschiedener Anbieter, von Medien bis Fluggesellschaften oder Banken. Ein Plan ist, den Facebook Messenger auch in der Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden zu etablieren und damit Geld zu verdienen.





























dpa.de schreibt weiter: KÖLN - Der Online-Handel in Deutschland wird immer stärker von wenigen großen Anbietern beherrscht . Konzentration im deutschen Online-Handel nimmt weiter zu. Die drei größten Unternehmen Amazon , Otto und Zalando erzielten 2015 gemeinsam über 11 Milliarden Euro Umsatz - und damit annähernd so viel wie die Shops auf den Rängen 4 bis 100 zusammen. Das geht aus der Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2016" hervor, die in Auszügen am Dienstag vom Handelsforschungsinstitut EHI und von Statista veröffentlich wurde. Damit gehe der Konzentrationsprozess im Internet-Handel weiter, erklärten die Verfasser. weiterlesen ...

Meldung von wallstreet-online.de: Die Aktienkultur in Deutschland hat es bekanntlich sehr schwer . Aktienkultur: Was selbst die Schweden uns Deutschen voraus haben. Egal ob T-Aktie, Neuer Markt oder Finanzkrise: Für Bedenkenträger und Aktienkritiker gab es in den letzten Jahrzehnten genügend

Gründe NICHT in Aktien zu investieren. In Zeiten der Niedrigzinsen rächt sich das nun. Andere Europäer, wie etwa die Schweden, stehen dieser Situation weiterlesen ...

Dazu aktiencheck.de: Kulmbach - Rocket Internet-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":



Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Internet-Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe . Rocket Internet-Aktie: An der Seitenlinie bleiben - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu meldet aktiencheck.de weiter: Frankfurt - Apple-Aktie: Neuer Schwung durch iPhone 7? Aktienanalyse



Der Smartphone-Markt wächst weiter, vor allem dank der Schwellenländer . Apple-Aktie: Neuer Schwung durch iPhone 7? Aktienanalyse. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Statistik des Analyse-Unternehmens Gartner vom August 2016, so die Analysten der DZ BANK im Kommentar zur Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL). weiterlesen ...

Dazu meldet rumas.de weiter: Alphabet-Aktie: Interessantes Investment - Aktienanalyse weiterlesen ...

meedia.de schreibt dazu weiter: Neues Deutschland trifft der Schlag: Redaktion nach Blitz-Einschlag ohne Internet, Notausgabe geplant weiterlesen ...

auto.de meldet dazu: Scania bringt neue Lkw-Generation auf den Markt weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von fool.de: 2 Dinge über das Internet der Dinge, die ich erst nicht verstanden habe weiterlesen ...

rumas.de: Alphabet-Aktie: Klarer Kauf! Aktienanalyse weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von rumas.de: Rocket Internet-Aktie: Kaufsignal abwarten - Aktienanalyse weiterlesen ...