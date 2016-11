"MOSKAU - Ein deutsches Konsortium will den Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahn zwischen Moskau und der Millionenstadt ..."

Ende September hatte Russlands Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew bei Gesprächen mit seinem deutschen Kollegen Sigmar Gabriel (SPD) in Moskau Hoffnung auf deutsche Beteiligung an Großprojekten wie einer Schnellbahn gemacht. Welche Folgen die überraschende Festnahme Uljukajews wegen angeblicher Korruption und Erpressung auf das Vorhaben hat, war zunächst unklar.

Auch China will sich mit einer Milliardensumme am Bau der Strecke von der russischen Metropole in die rund 700 Kilometer entfernte Hauptstadt der Teilrepublik Tatarstan beteiligen. Die Gesamtkosten für den Abschnitt werden auf mehr als 15 Milliarden Euro geschätzt. Mit den bis zu 400 Kilometer pro Stunde schnellen Zügen soll sich die Strecke von derzeit rund 14 Stunden auf 3,5 Stunden verkürzen. Kasan gehört wie Moskau zu den Spielorten des Confed Cups 2017, an dem auch Weltmeister Deutschland teilnimmt, sowie der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Im Gespräch ist zudem, die Strecke durch Kasachstan bis nach China zu verlängern.





aktiencheck.de berichtet dazu: Frankfurt - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) nach der Bekanntgabe der Q3-Quartalszahlen 2016 zu? 28 oder 9 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Bank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt . Deutsche Bank-Aktie: 28 oder 9 Euro? Kursziele und Ratings der Analysten nach Q3-Zahlen auf einen Blick - Aktienanalysen. weiterlesen ...

aktiencheck.de meldet: Lauda-Königshofen - Deutsche Bank-Aktie: Deutliche Kursgewinne! Chartanalyse



Deutsche Bankentitel stehen seit der Trump-Wahl ganz oben auf der Käuferliste von Investoren und konnten in der vergangenen Handelswoche bereits deutliche Kursgewinne für sich verbuchen - auch das größte Geldinstitut Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) macht hier keine Ausnahme, so Maciej Gaj von "boerse-daily de" in seiner aktuellen Veröffentlichung . Deutsche Bank-Aktie: Deutliche Kursgewinne! Chartanalyse. weiterlesen ...

Dazu berichtet aktiencheck.de weiter: Düsseldorf - Deutsche Bank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:



Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe . Deutsche Bank-Aktie: Vielversprechende Ausgangslage - Chartanalyse. weiterlesen ...

Dazu meldet aktiencheck.de weiter: Frankfurt - Leerverkäufer AQR Capital Management, LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Deutsche Bank AG deutlich aus:



Die Leerverkäufer des Hedgefonds AQR Capital Management, LLC haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) sichtbar angehoben . Deutsche Bank-Aktie: Short-Attacke von Leerverkäufer AQR Capital Management - Aktiennews. weiterlesen ...

Nachricht von politikexpress.de: Santander unterstützt Deutsches Katholisches Blindenwerk mit 2 000 Euro (FOTO) weiterlesen ...





























Mehr dazu von finanztreff.de: dpa-AFX: Deutsche Bank belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 75 Euro weiterlesen ...

Dazu berichtet oberpfalznetz.de: Anteil staatlicher Investoren aus China steigt weiterlesen ...

spiegel.de berichtet: Sachverständigenrat: Wirtschaftsweise fordern mehr Reformeifer von der Bundesregierung weiterlesen ...

Dazu berichtet spiegel.de weiter: Trotz Sanktionen: Deutsche Wirtschaft will in Russland expandieren weiterlesen ...

rumas.de meldet: Deutsche Bank-Aktie: Ertragsrisiken und Rechtsstreitigkeiten überschatten Fortschritte - Aktienanalyse weiterlesen ...