"MorphoSys erlöst 115 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung "

Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; OTC: MPSYY)

gab heute bekannt, dass sie einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 115

Millionen Euro durch eine Privatplatzierung über ein beschleunigtes

Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) erlöst hat. MorphoSys gab

2.622.088 neue Aktien aus dem genehmigten Kapital an institutionelle Investoren

in Europa und Nordamerika zu einem Preis von 44,00 Euro pro Aktie aus. Das

Angebot umfasst rund 9,9 % des eingetragenen Grundkapitals vor der Transaktion

und wird die Gesamtzahl der eingetragenen Aktien nach der Emission auf

29.159.770 erhöhen. Die neuen Aktien werden nach ihrer Emission zur

Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

"Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Durchführung unserer Platzierung, die

unserer Meinung die erheblichen Fortschritte von MorphoSys der letzten Jahre

reflektiert und das große Vertrauen der Investoren in das Potenzial unserer

Pipeline widerspiegelt", kommentierte Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender

der MorphoSys AG. "Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung erlauben uns, unser

firmeneigenes Portfolio weiterzuentwickeln, beispielsweise unseren CD19-

Antikörper MOR208 in eine Phase 3-Zulassungsstudie in der Indikation des

diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL) zu bringen, eine Indikation mit

hohem medizinischen Bedarf. Die neuen Finanzmittel stärken erheblich unsere

Möglichkeiten, unsere Strategie umzusetzen."

Jens Holstein, Finanzvorstand der MorphoSys AG, fügte hinzu: "Infolge der

Fortschritte, die das Unternehmen in den letzten Jahren insgesamt erzielen

konnte sowie aufgrund der vielversprechenden Pipeline, wurde uns beachtliches

Interesse von internationalen Investoren entgegengebracht. Die heutige

Transaktion erlaubt es uns, dieser Nachfrage nachzukommen und unsere

Finanzposition zu stärken sowie die Liquidität der Aktie weiter zu verbessern.

Die gewonnenen Mittel verleihen uns zusätzliche strategische Flexibilität, die

wir weiterhin darauf verwenden werden, langfristigen Wert für unsere Aktionäre

zu schaffen."

Deutsche Bank und J.P. Morgan agierten als Konsortialführer für die Platzierung.

Trout Capital, LLC unterstützte MorphoSys bei der Transaktion als finanzieller

Berater.

Haftungsausschluss:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein

Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der MorphoSys

AG (die 'Emittentin') in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder

sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Emittentin

wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit

gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Weder die Emittentin noch ein anderer hierin

beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant, hierin beschriebene

Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer

Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den

Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu

registrieren.

Deutsche Bank AG und J.P. Morgan Securities plc handeln ausschließlich im Namen

der Emittentin und für niemanden sonst und gewähren weder Schutz, wie sie ihn

gegenüber ihren Kunden gewähren, noch Beratung im Zusammenhang mit dieser

Transaktion.

Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden,

die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von

Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion

voraussetzen.

Insbesondere haben weder die Emittentin noch Deutsche Bank AG und J.P. Morgan

Securities plc oder eines der Tochterunternehmen der Vorgenannten Maßnahmen

vorgenommen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder

die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder

Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner

Jurisdiktion erlauben würde, wo solche Maßnahmen erforderlich sind.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich diese

Pressemitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an

Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2

Abs. 1 lit. e der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) ("Qualifizierte

Anleger") handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen eines Angebots

Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"), wird

davon ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter

Investor zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er zugesichert

und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots erworbenen

Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter Anleger oder

Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (mit

gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger nach

freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum

Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen würde,

dass die Emittentin, Deutsche Bank AG und J.P. Morgan Securities plc gemäß

Artikel 3 der Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts

verpflichtet wären.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt, die (i)

professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen

Fassung) (die "Order") sind, oder die (ii) von Artikel 49(2)(a) bis (d) der

Order ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") erfasst

sind (wobei diese Personen zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden).

Dieses Dokument richtet sich nur an relevante Personen und Personen, die keine

relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen darauf handeln. Jede Anlage

oder Anlagetätigkeit im Hinblick auf dieses Dokument darf nur von bzw. mit

relevanten Personen durchgeführt werden.

MorphoSys in Kürze:

MorphoSys hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek

der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und

weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im

Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden

Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.

Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline

mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur

Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys

ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe

spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der

Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu

MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.

HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®,

arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind

eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die

den MorphoSys-Konzern betreffen. Diese spiegeln die Meinung von MorphoSys zum

Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken und

Unsicherheiten. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde

liegenden Verhältnisse ändern, so können die tatsächlichen Ergebnisse und

Maßnahmen von den erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen abweichen. MorphoSys

beabsichtigt nicht, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren,

soweit sie den Wortlaut dieser Pressemitteilung betreffen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys AG

Anke Linnartz

Head of Corporate Communications & IR

Jochen Orlowski

Associate Director Corporate Communications & IR

Alexandra Goller

Senior Manager Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404

investors@morphosys.com

Medienmitteilung (PDF):

http://hugin.info/130295/R/2057241/770742.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: MorphoSys AG via GlobeNewswire

http://www.morphosys.com





