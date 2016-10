Misfit stellt heute die neue Hybrid-Smartwatch Misfit Phase vor

Misfit Phase.(Photo: Business Wire)

Das neueste Produkt im Portfolio zeitgemäßer Formen von Misfit misst Schritte, Distanzen und Schlafdauer und -qualität mit einem 3-Achsen Beschleunigungsmesser und Misfits validierten Algorithmen, die auf wissenschaftlichen Auswertungen basieren. Die Oberfläche der Uhr stellt eine unaufdringliche Nutzeroberfläche für Benachrichtigungen und Feedback dar. Nutzer können sich über Aktivitäten, Wecker und Benachrichtigungen durch ein kleines Farbfenster und Vibrationsalarm informieren lassen. Nachrichten, Anrufe, App-Benachrichtigungen und Bewegungserinnerungen werden diskret und direkt an das Handgelenk des Nutzers gesendet.

Misfit Phase funktioniert ebenso als Fernbedienung, um sich mit der Umgebung zu vernetzen. Mit Phase können Fotos aufgenommen, Musik abgespielt und Smart-Home-Geräte verbunden werden - alles mit einem Knopfdruck. Die Uhr aktualisiert automatisch die gegenwärtige Zeitzone und verfügt -ebenso wie andere Misfit Produkte - über eine sechsmonatige Batterielaufzeit, ein modulares Design und ist bis zu 50 Meter wasserdicht.

“Wir sind begeistert, die Misfit Phase präsentieren zu können, in der Misfits Energieeffizienz angewendet und miniaturisierte Bluetooth-Technologie mit traditioneller Uhrenform verbunden wird”, so Preston Moxcey, Generaldirektor von Misfit. “Uhren sind die modischen Vorgänger von tragbarer Technologie und die Misfit Phase demonstriert sowohl die Evolution von Wearables, als auch die Verschmelzung mit der Welt der Fashion Accessoires.”

Das Design derMisfit Phase zelebriert die Feinheit des Uhrenhandwerks mit einem eleganten, polierten Edelstahlkörper in einer robusten satinierten Verkleidung. Integrierte Vorrichtungen ermöglichen diverse Style-Optionen mit jedem 20mm-Armband, inklusive den von Misfit gestalteten Bändern. Das Resultat ist ein modernes, ikonisches Accessoire, das für jeden Anlass geeignet ist.

Misfit Phase wird in sechs Farben, ab 179 € und auf www.misfit.com erhältlich sein.

Über Misfit

Misfit produziert zeitgemäße Wearables, einschließlich Shine 2, Ray und Phase. Misfit Markenprodukte sind unter www.misfit.com und bei Mode- und Unterhaltungselektronik-Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich. Erfahren Sie mehr über Misfit, eine Marke der Fossil Group (NASDAQ: FOSL), auf http://misfit.com/media.

