"MIAMI - Hurrikan "Matthew" hat sich auf seinem Weg in nordwestlicher Richtung an Floridas Ostküste etwas abgeschwächt "

Als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie 4 war "Matthew" zuvor durch die Karibik gezogen und hatte besonders in Haiti schwere Verwüstungen hinterlassen. Laut polizeilichen Zählungen kamen dort mehr als 280 Menschen ums Leben.





























Dazu meldet dpa.de: Hannover - Polizisten in Deutschland haben vergangenes Jahr 10 Menschen erschossen und 22 durch Kugeln verletzt . Polizisten erschossen 2015 in Deutschland zehn Menschen. Insgesamt richteten die Beamten in 40 Fällen ihre Dienstwaffen gezielt auf Menschen und drückten auch ab. Nicht in allen Fällen waren Tote oder Verletzte die Folge, da die Schüsse teilweise ihre Ziele verfehlten. Zum Vergleich: Nach einer Statistik der «Washington Post» starben 2015 in den USA 990 Menschen durch Polizeikugeln. weiterlesen ...

Meldung von wallstreet-online.de: Frankfurt am Main - Auf www djp de stehen seit heute die

Namen der Finalisten im 10 . 10. Deutscher Journalistenpreis 2016: 68 Artikel von 107 Autoren im djp-Finale. Wettbewerb um den DEUTSCHEN

JOURNALISTENPREIS Wirtschaft | Börse | Finanzen 2016 (djp).



391 eingereichte oder empfohlene Print- und Online-Artikel aus

Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg, recherchiert und

geschrieben von 372 Journalistinnen und weiterlesen ...

presseportal.de schreibt dazu: Frankfurt am Main - Auf www djp de stehen seit heute die Namen der Finalisten im 10 . 10. Deutscher Journalistenpreis 2016: 68 Artikel von 107 Autoren im djp-Finale. Wettbewerb um den DEUTSCHEN JOURNALISTENPREIS Wirtschaft | Börse | Finanzen 2016 (djp). 391 eingereichte oder empfohlene Print- und Online-Artikel aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg, weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de weiter: MÜNCHEN - Vor den Protestaktionen gegen die europäisch-amerikanischen Freihandelsabkommen hat die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft dem DGB vorgeworfen, "mit Halbwahrheiten und Falschinformationen zu TTIP und CETA die Ängste der Bürger zu schüren" . Bayerische Wirtschaft wirft DGB Stimmungsmache gegen TTIP vor. Weder Umwelt- noch Sozialstandards seien Gegenstand der Verhandlungen mit den USA und Kanada. Arbeitnehmerrechte in Deutschland könnten dadurch nicht eingeschränkt werden, sagte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Mittwoch in München. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von chip.de: Tolle Jobs für Techies: Microsoft, Amazon und Co. suchen Verstärkung weiterlesen ...

Mitteilung von chip.de: Entwickler bei Sky, VW oder Telekom : Die besten neuen Jobs der Tech-Welt weiterlesen ...

Dazu meldet chip.de: Microsoft, Amazon und Co.: Die besten neuen Jobs der digitalen Welt weiterlesen ...

chip.de schreibt: Microsoft, Amazon, BMW: Die coolsten neuen Jobs der digitalen Welt weiterlesen ...

Weitere Nachricht von chip.de: Sky, BMW, Telekom und mehr: Die besten neuen Jobs der digitalen Welt weiterlesen ...

Dazu chip.de: Intel, BMW, Lidl und und und: So viele neue Jobs in der digitalen Welt weiterlesen ...