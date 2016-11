"MENLO PARK - Inmitten der Debatte darüber, ob die Verbreitung gefälschter Nachrichten in Online-Netzwerken zum ..."

Über die Plattformen der Internet-Firmen werden Anzeigen auf Webseiten platziert. Die Inhalte-Anbieter werden an Werbeeinnahmen beteiligt, wenn Nutzer darauf klicken.

Facebook -Chef Mark Zuckerberg hatte in den vergangenen Tagen wiederholt betont, die falschen News hätten aus Sicht des weltgrößten Online-Netzwerks den Ausgang der US-Präsidentenwahl nicht beeinflusst. Sie hätten nur ein Prozent der Inhalte ausgemacht, behauptete er am Wochenende. Unklar blieb, wie diese Zahl berechnet wurde. Zu den falschen Nachrichten, die sich über Facebook verbreitet hatten, gehörte in den vergangenen Wochen unter anderem ein Bericht, wonach der Papst den Republikaner-Kandidaten Donald Trump unterstütz habe.

Unterdessen berichtete die Website "Buzzfeed" am Dienstag, eine Gruppe von Facebook-Mitarbeitern habe sich inoffiziell zusammengetan, um auf eigene Faust den Einfluss der falschen News zu erforschen. Die Mitarbeiter hielten bisher geheime Treffen ab, wollten aber mit der Zeit Empfehlungen an das Top-Management formulieren.





Weitere Nachricht dazu von wallstreet-online.de: Lieber Leser,





Sie erinnern sich vielleicht noch: Vor einem Monat war es die deutsche Luftfahrtbranche, bei der die Medien den Untergang angekündigt haben . Lufthansa – Geht die Aktie jetzt in den Steigflug über?. SPIEGEL Online titelte zum Beispiel am

11. Oktober: „Deutsche Fluggesellschaften in der Krise – Die Luft ist raus“. Und das einen Tag, nachdem die Aktie der Lufthansa am 10. Oktober mit weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: MÜNCHEN - Der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, Clemens Fuest, erwartet nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA Nachteile für die deutsche Wirtschaft . US-WAHL: Wirtschaftsexperten befürchten Nachteile durch Trump. "Wenn Trump die Handelsschranken durchsetzen könnte, die er angekündigt hat, wäre der Schaden groß", betonte Fuest am Mittwoch in München. "In Deutschland hängen 1,5 Millionen Arbeitsplätze vom US-Geschäft ab, die USA sind der wichtigste Handelspartner." weiterlesen ...

dpa.de berichtet dazu: DÜSSELDORF - Die Handelsplattform Ebay hat sich in Deutschland von einer Software-Tochter getrennt, die Systeme für den Online-Handel entwickelt . Ebay verkauft deutsche Software-Tochter an Internet-Unternehmer. Die ViA-Online GmbH steht hinter den Lösungen ViA-eBay und Afterbuy, die für verschiedene Prozesse wie Bestandsverwaltung oder Shopsysteme sowie den Marktplatz-Handel über Ebay und andere Plattformen gedacht sind. Ein Kaufpreis wurde am Dienstag nicht genannt. Die Firma verwalte ein Transaktionsvolumen im Milliardenbereich, hieß es. Der Geschäftsführer des Käufers Nexec Holding war bis vor drei Jahren selbst Geschäftsführer von ViA-Online. weiterlesen ...

dpa.de meldet: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

Meldung von meedia.de: Kommentar zu Donald Trump in „60 Minutes“: „Facebook, Twitter und Instagram haben mir zum Sieg verholfen“ von Peter Freimensch weiterlesen ...





























Mehr dazu von volksfreund.de: Nach der Wahl von Donald Trump: Kurs des neuen US-Präsidenten unklar Katerstimmung in Deutschland weiterlesen ...

wz-newsline.de: Trump: Schock und Glückwünsche weiterlesen ...

Dazu moneymoney.de weiter: Siegfried Holding: Sollte man den Rücksetzer nutzen? weiterlesen ...

Dazu schreibt fool.de weiter: Worauf man beim Quartalsbericht von Starbucks achten sollte weiterlesen ...

Dazu schreibt www.br.de weiter: Vision von Trump-Fans: Deutschland unter der IS-Terrorherrschaft weiterlesen ...