"Medigene AG steigt in den Auswahlindex TecDAX auf "

Martinsried/München, 6. Dezember 2016. Die Medigene AG (Frankfurt, Prime

Standard, MDG1) steigt in den TecDAX auf, den Auswahlindex der Deutschen Börse

für mittelgroße Technologie-Unternehmen. Der TecDAX schließt als Auswahlindex

direkt unterhalb des Bluechip-Index DAX an und umfasst 30 Unternehmen, die im

Börsensegment "Prime Standard" zugelassen sind. Zugangskriterien für den TecDAX

sind neben der Erfüllung umfassender internationaler Transparenzanforderungen

insbesondere eine überdurchschnittliche Marktkapitalisierung (Aktienkurs

multipliziert mit Zahl der Unternehmensaktien) sowie ein hoher Börsenumsatz

(Anzahl der täglich gehandelten Aktien). Nach Mitteilung der Deutschen Börse vom

5. Dezember 2016 hat Medigene die Zugangskriterien für den TecDAX erfüllt und

wird ab dem 19. Dezember 2016 in diesem Index geführt.

Prof. Dr. Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende der Medigene AG, kommentiert:

"Mit der Zugehörigkeit zum TecDAX gehört Medigene zu den wichtigsten deutschen

Technologie-Werten. Dies spiegelt die dynamische Unternehmensentwicklung wider,

die Medigene seit der strategischen Neuausrichtung auf die Entwicklung

hochinnovativer Krebs-Immuntherapien zeigt. Die TecDAX-Listung erhöht Medigenes

Sichtbarkeit im Kapitalmarkt und erleichtert die Zusammenarbeit mit nationalen

und internationalen Investoren."

Die Medigene AG ist ein börsennotiertes (Frankfurt: MDG1, Prime Standard)

Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das

Unternehmen entwickelt hochinnovative, komplementäre Therapieplattformen zur

Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien mit Projekten in der

klinischen und präklinischen Testung. Medigene konzentriert sich auf die

Entwicklung personalisierter, T-Zell-gerichteter Immuntherapien.

Weitere Informationen unter www.medigene.de

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese

spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von

Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den

zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet,

in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene(®) ist eine Marke

der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder

lizenziert sein.

Kontakt Medigene AG

Julia Hofmann, Dr. Robert Mayer

Tel.: +49 - 89 - 20 00 33 - 33 01

Email: investor@medigene.com

Falls Sie die Zusendung von Informationen über Medigene zukünftig nicht mehr

wünschen, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail

(investor@medigene.com), wir werden Sie dann von unserer Verteilerliste

streichen.

