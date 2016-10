"MARIGNANE - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus will fast 600 Stellen in seiner Hubschrauber-Sparte streichen "

Airbus will in Hubschrauber-Sparte knapp 600 Stellen streichenMARIGNANE - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus will fast 600 Stellen in seiner Hubschrauber-Sparte streichen. Insgesamt sollen 582 Arbeitsplätze an den französischen Standorten in Marignane und Paris Le Bourget - La Courneuve wegfallen, wie Airbus Helicopters am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Der Abbau solle in den Jahren 2017 und 2018 vollzogen werden. Im Gespräch mit der Arbeitnehmerseite will der Konzern Maßnahmen besprechen, um die sozialen Folgen des Abbaus zu begrenzen.