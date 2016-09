"Manz AG: Vorstand wird um Chief Restructuring Officer (CRO) verstärkt "

DGAP-News: Manz AG / Schlagwort(e): Personalie

22.09.2016

- Restrukturierungsexperte Eckhard Hörner-Marass als CRO in den Vorstand

berufen

- Effiziente Unternehmensprozesse und robusteres Geschäftsmodell als

Basis für zukünftiges ertragsorientiertes Unternehmenswachstum

Reutlingen, 22. September 2016 - Die Manz AG, weltweit agierender Hightech-

Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio für die drei

strategischen Geschäftsbereiche "Electronics", "Solar" und "Energy

Storage", erweitert ihren Vorstand mit Wirkung vom 1. Oktober 2016 um die

Position eines Chief Restructuring Officers. Besetzt wird die neue Position

mit Eckhard Hörner-Marass (56).

Als CRO übernimmt Herr Hörner-Marass im Vorstand federführend die

Verantwortung für die operative Umsetzung und Etablierung der bereits zum

Jahresende 2015 initiierten Restrukturierungsmaßnahmen im Konzern. Ziel des

Programms "Manz 2.0" ist es, die Unternehmensstrategie, -strukturen und -

prozesse zu verbessern, um auf Basis eines robusteren Geschäftsmodells

zukünftig wieder profitabel wachsen zu können. Eckhard Hörner-Marass ist

Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau und verfügt über langjährige Führungs- und

Managementerfahrung in unterschiedlichen Funktionen bei namhaften

Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau. Als zertifizierter

Restrukturierungs-/Sanierungsberater der SRH Hochschule Heidelberg wird

Herr Hörner-Marass die übrigen Vorstandsmitglieder erheblich um die nach

innen und außen gerichteten Maßnahmen des Restrukturierungsprogramms "Manz

2.0" entlasten und mit seiner strategischen Expertise im internationalen

Maschinenbauumfeld die weitere Geschäftsentwicklung mit voranbringen.

Dieter Manz, Vorstandsvorsitzender der Manz AG: "Mit Eckhard Hörner-Marass

verstärken wir den Vorstand der Manz AG mit zusätzlicher Expertise für

unseren Restrukturierungsprozess. Wir freuen uns, ihn für die Manz AG

gewonnen zu haben und sehen mit großer Zuversicht einer für die

Gesellschaft und ihre Stakeholder erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen."

Unternehmensprofil:

Manz AG - passion for efficiency

Die Manz AG in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-

Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden

Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben

Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung,

Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse.

Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen

Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt

und weiterentwickelt.

Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland

börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in

Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs-

und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in

Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch

Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen

Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz

und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden

Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür

notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der

Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich

zu machen.

Investor Relations-Kontakt

cometis AG

Ulrich Wiehle / Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611 - 205855-28

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: krause@cometis.de

Manz AG

Axel Bartmann

Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395

Fax: +49 (0)7121 - 9000-99

E-Mail: abartmann@manz.com

