"Manz AG veröffentlicht Bericht über die ersten neun Monate 2016 "

DGAP-News: Manz AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

15.11.2016 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Umsatz mit 167,3 Mio. EUR etwa auf Vorjahresniveau

- Negatives EBITDA, jedoch gegenüber Vorjahr um rund 5 Mio. EUR

verbessert

- Guter Auftragsbestand mit 93,9 Mio. Euro zum 30.9.2016

- Rahmenvertrag zur strategischen Zusammenarbeit im CIGS-Bereich inkl.

CIGS-Aufträge schafft Voraussetzung für nachhaltig positive

Geschäftsentwicklung

Reutlingen, 15. November 2016 - Die Manz AG, weltweit agierender Hightech-

Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio für die drei

strategischen Geschäftsbereiche " Electronics ", "Solar" und "Energy

Storage", veröffentlicht heute den Finanzbericht zu den ersten neun Monaten

2016. Demnach zeigte sich die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal

wesentlich gekennzeichnet durch ausgebliebene Folgeaufträge im Zusammenhang

mit dem im Juni erfolgten Auftragsstopp eines Großkunden im

Geschäftsbereich Energy Storage. Die Umsatzausfälle konnten entgegen der

ursprünglichen Planung nicht durch Umsätze aus dem Verkauf

schlüsselfertiger Produktionslinien für CIGS Dünnschicht-Solarmodule

kompensiert werden, da die finale Vertragsunterzeichnung geplanter CIGS-

Aufträge verschoben wurde und voraussichtlich erst zum Jahresende erfolgen

wird. Mit der Anfang November unterzeichneten Rahmenvereinbarung über die

strategische Zusammenarbeit im CIGS-Bereich sieht sich Manz jedoch vor

einem Meilenstein der Unternehmensgeschichte, der die weitere

Geschäftsentwicklung ab dem kommenden Jahr grundlegend positiv beeinflussen

wird.

Dieter Manz, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Manz AG, kommentiert:

"Die ersten neun Monate 2016 liefen nicht so wie wir das zu Jahresbeginn

geplant hatten. Die im Rahmen der anstehenden Kooperation im CIGS-Bereich

erwarteten Aufträge im dreistelligen Millionenbereich stellen aber die mit

Abstand größte Auftragserteilung unserer Unternehmensgeschichte dar.

Gleichzeitig übernehmen unsere zukünftigen Kooperationspartner ab sofort

die Kosten für den operativen Betrieb unseres CIGS-Forschungsstandorts in

Schwäbisch Hall, wodurch für uns jährliche Kosten im unteren zweistelligen

Millionenbereich entfallen. Diese Kombination, signifikante Umsatzbeiträge

bei deutlicher Kostenreduzierung im Solarbereich, sowie ein Auftragsbestand

per 30. September von rund 94 Mio. EUR, sind die Basis für ein zukünftig

stabiles und ergebnisorientiertes Geschäftsmodell. "

Infolge der ausgebliebenen Folgeaufträge im dritten Quartal 2016 sowie der

verschobenen Vertragsunterzeichnung für CIGS-Aufträge, erwirtschaftete die

Manz AG mit 167,3 Mio. EUR Umsätze auf Vorjahresniveau (Vorjahr 168,9 Mio.

EUR). Der Geschäftsbereich Electronics erwirtschaftete im Berichtszeitraum

mit 72,0 Mio. EUR 43,0% vom Gesamtumsatz (Vorjahr: 65,3 Mio. EUR bzw.

38,7%). Der Solar-Bereich steuerte nach neun Monaten rund 21,4 Mio. EUR

bzw. 12,8% zum Gesamtumsatz der Manz AG bei (Vorjahr: 17,2 Mio. EUR bzw.

10,2%). Ein Umsatzanteil von 41,9 Mio. EUR bzw. 25,0% entfiel im

Berichtszeitraum auf den Geschäftsbereich Energy Storage (Vorjahr: 55,6

Mio. EUR bzw. 32,8%). Für einen Umsatzbeitrag in Höhe von 22,7 Mio. EUR

bzw. 13,6% zeichnete das Berichtssegment Contract Manufacturing

verantwortlich (Vorjahr: 22,8 Mio. EUR bzw. 13,5%). Der Umsatz im

Berichtssegment Others summierte sich auf 9,3 Mio. EUR nach 8,1 Mio. EUR im

Vorjahreszeitraum; dies entspricht einem Umsatzanteil von 5,6% nach 4,8% in

den ersten drei Quartalen 2015.

Durch die fortlaufende Optimierung der Strukturen und Prozesse innerhalb

des Konzerns konnte Manz seine Kostenbasis verbessern und eine

entsprechende Ergebnisstabilisierung realisieren. Das Ergebnis vor Zinsen,

Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich im Berichtszeitraum

auf -15,2 Mio. EUR (Vorjahr: -20,6 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und

Steuern (EBIT) belief sich auf -25,7 Mio. EUR (Vorjahr: -30,1 Mio. EUR).

Bei einem Konzernergebnis von -30,9 Mio. EUR (Vorjahr: -33,8 Mio. EUR),

betrug das Ergebnis je Aktie -4,70 EUR (Vorjahr: -6,48 EUR).

Unternehmensprofil:

Manz AG - passion for efficiency

Die Manz AG in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-

Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden

Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben

Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung,

Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse.

Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen

Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt

und weiterentwickelt.

Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland

börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in

Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs-

und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in

Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch

Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen

Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz

und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden

Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür

notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der

Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich

zu machen.

Investor Relations-Kontakt

cometis AG

Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611 - 205855-28

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: krause@cometis.de

Manz AG

Axel Bartmann

Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395

Fax: +49 (0)7121 - 9000-99

E-Mail: abartmann@manz.com

15.11.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Manz AG

Steigäckerstr. 5

72768 Reutlingen

Deutschland

Telefon: +49 (0) 7121 9000-0

Fax: +49 (0) 7121 9000-99

E-Mail: info@manz.com

Internet: http://www.manz.com

ISIN: DE000A0JQ5U3

WKN: A0JQ5U

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

520735 15.11.2016





