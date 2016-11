"MANNHEIM - Im Streit um den geplanten Stellenabbau bei General Electric (GE) in Mannheim wird der Ton schärfer "

"Es war ein Debakel, die Arbeitgeber haben sich komplett verweigert", sagte der 1. Bevollmächtigte der IG Metall in Mannheim, Klaus Stein, der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe. Die Geschäftsführung habe ein Ultimatum gestellt, wonach die Eckpunkte des Sozialplans bis Ende November festgelegt werden müssten. Die Arbeitnehmer hätten diesen "Affront" abgelehnt, zumal es Investoren gebe, die bereit wären, die GE-Arbeitsplätze zu retten.

Das Unternehmen wolle "1:1" die Schließungsabsichten durchsetzen. "Das ist ein Skandal", so Stein. "Wir werden nicht ruhig bleiben." Die Gewerkschaft informierte am Mittwoch mit dem Betriebsrat die Belegschaft über den Stand der Gespräche. Sie will gegen die Schließung kämpfen und auch "politischen Druck" machen.

Unternehmenssprecher Bernd Eitel betonte hingegen: "Wir haben goldene Brücken angeboten." Dennoch sei das Angebot für den Interessensausgleich als Voraussetzung für den Sozialplan abgelehnt worden. Für den Sozialplan hätte es "umfängliche Rückstellungen" gegeben. "Das Geld stand schon das ganze Jahr über zur Verfügung", sagte er der dpa. Bis Ende des Monats würden die Rückstellungen aufgelöst. Die von den Arbeitnehmern genannten Investoren seien dem Unternehmen "nicht seriös" erschienen, die Mitarbeiter wären dann schlechter gestellt gewesen.

Eitel befürchtet nun einen "Zustand der Ungewissheit" für die GE-Beschäftigten, geht aber davon aus, dass es weitere Verhandlungen geben wird. "Unser Plan ist: So schnell wie möglich, Klarheit für die Mitarbeiter und den Standort schaffen." Betriebsbedingte Kündigungen könne es nur mit Interessensausgleich geben.





Meldung von dpa.de: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

aktiencheck.de berichtet: New York - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Steven Winoker von Sanford C . General Electric-Aktie: zuckersüßer Deal! - Aktienanalyse. Bernstein & Co:



Der Aktienanalyst Steven Winoker vom Investmenthaus Sanford C. Bernstein & Co rechnet laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer marktkonformen Kursentwicklung bei den Aktien von General Electric Co. weiterlesen ...

Dazu berichtet aktiencheck.de weiter: New York - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Andrew Kaplowitz von der Citigroup :



Der Aktienanalyst Andrew Kaplowitz von der Investmentbank Citigroup empfiehlt die Aktien von General Electric Co . General Electric-Aktie: Plan B wird umgesetzt! - Aktienanalyse. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf. weiterlesen ...

Dazu dpa.de weiter: BOSTON - Der US-Konzern General Electric ist auf der Suche nach einem Hersteller von 3D-Druckern doch noch in Deutschland fündig geworden . GE schnappt sich nach SLM-Schlappe andere deutsche 3D-Drucker-Firma. Nur wenige Stunden nach dem Scheitern der Übernahme der börsennotierten SLM Solutions haben die Amerikaner den Kauf der in Privatbesitz befindlichen Concept Laser GmbH bekanntgegeben. GE zahlt für einen 75-Prozent-Anteil an dem 200 Mitarbeiter starken Unternehmen aus Lichtenfels nahe Bamberg 549 Millionen Euro. weiterlesen ...

ariva.de berichtet: GE schnappt sich nach SLM-Schlappe andere deutsche 3D-Drucker-Firma weiterlesen ...





























Dazu meldet rumas.de: General Electric-Aktie: Top-Verkaufsempfehlung! - Aktienanalyse weiterlesen ...

Nachricht von wiwo.de: GE auf Shoppingtour: Offerte für SLM Solutions liegt vor weiterlesen ...

Dazu schreibt rumas.de weiter: General Electric-Aktie: geringe Qualität! - Aktienanalyse weiterlesen ...

bsi-fuer-buerger.de schreibt: General Electric mit guten Zahlen dank Diversifikation weiterlesen ...

ariva.de: Bundesministerium will wegen Stellenabbaus bei GE vermitteln weiterlesen ...