"MANNHEIM - Im Streit um den geplanten Stellenabbau bei General Electric (GE) in Mannheim sind die Fronten verhärtet "

Dazu dpa.de: STUTTGART - Südwestmetall-Chef Stefan Wolf befürchtet Nachteile für die deutschen Firmen nach dem Wahlsieg des Republikaners Donald Trump in den USA . Südwestmetall-Chef fürchtet Nachteile nach Trumps Wahlsieg. "Meine Befürchtung ist, dass Trump in der Wirtschafts- und Handelspolitik den amerikanischen Interessen rigoros den Vorzug geben wird", sagte Wolf am Mittwoch nach dem vorläufigen Wahlergebnis. "Jedenfalls hat er einem weiteren Ausbau des Freihandels, etwa über das TTIP-Abkommen, bisher eine klare Absage erteilt, TTIP dürfte damit tot sein." Für die Südwest-Industrie, für die die USA der wichtigste Exportmarkt sind, wäre das schädlich. "Übrigens langfristig auch für die US-Wirtschaft", so Wolf. weiterlesen ...

Nachricht von dpa.de: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

aktiencheck.de weiter: New York - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Steven Winoker von Sanford C . General Electric-Aktie: zuckersüßer Deal! - Aktienanalyse. Bernstein & Co:



Der Aktienanalyst Steven Winoker vom Investmenthaus Sanford C. Bernstein & Co rechnet laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer marktkonformen Kursentwicklung bei den Aktien von General Electric Co. weiterlesen ...

Dazu aktiencheck.de: New York - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Andrew Kaplowitz von der Citigroup :



Der Aktienanalyst Andrew Kaplowitz von der Investmentbank Citigroup empfiehlt die Aktien von General Electric Co . General Electric-Aktie: Plan B wird umgesetzt! - Aktienanalyse. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf. weiterlesen ...

Dazu berichtet www.haz.de weiter: Industrie entfremdet sich von der CDU weiterlesen ...





























Dazu meldet fool.de weiter: Fallende Batteriepreise werden ganz neue Möglichkeiten der Innovation eröffnen weiterlesen ...

Weitere Nachricht von ariva.de: GE schnappt sich nach SLM-Schlappe andere deutsche 3D-Drucker-Firma weiterlesen ...

finanztreff.de berichtet dazu: DIHK-Präsident Schweitzer warnt vor Abschottung weiterlesen ...

Dazu schreibt boerse-online.de: Halloween lässt bei Unternehmen die Kassen klingeln weiterlesen ...

n-tv.de schreibt weiter: Treibhaus für Innovation: Was das Silicon Valley so erfolgreich macht weiterlesen ...